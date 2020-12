Bancile din Romania au vrut sa foloseasca avioane militare pentru alimentarea bancomatelor

CITESTE SI:

"A fost nevoie si de structuri ierarhice militarizate, daca doriti, in perioada crizei - putini stiu ca ne puneam problema avioanelor militare ca sa putem sa avem numerar in bancomate, putina lume stie lucrurile astea, si ma opresc aici. Daca doriti complexitate profesionala, un avion nu poate transporta numerar mai mult de - nu stiu - 2 milioane de euro , pentru ca ai probleme de asigurare", a declarat Florin Danescu.Potrivit lui, nu poti sa aduci cu un avion oricat numerar."In perioada in care s-au oprit toate avioanele in Europa ar fi trebuit ca noi sa aducem numerar de vreo 30 de ori mai mult decat infrastructura obisnuita, astfel incat lumea sa nu intre in panica si banala observatie de a fi bani in bancomat sa poata fi deservita. Dar nu intelegeam doar ca avem aceasta sarcina teribila de a face acest banal serviciu, ci sarcina extraordinara de a servi in conditii de normalitate in conditii de criza pe toata lumea", a spus seful ARB.