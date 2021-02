Bancile elvetiene dau semnalul ca trec la criptomonede

Integrarea platformei business-ti-business Sygnum le va permite clientilor bancii elvetiene sa achizitioneze Bitcoin , Ethereum, Bitcoin Cash si Tezos.Anuntul dat de Bordier & Cie descrie miscarea de business facuta ca fiind "fundatia pentru o mai larga oferta de produse digitale reglementate si servicii" inclusiv optiuni si clase de active tokenizate.Potrivit lui, Evrard Bordier partener manager la Bordier, parteneriatul cu Sygnum Bank ne va permite sa le ofere clientilor sa investeasca foarte simplu in aceste active cu profitabilitate foarte mare, cu foarte mare incredere.Decizia de a trece la active digitale a venit dupa ce, s-a inregistrat o crestere tot mai mare a cresterii de diversificare a portofoliilor folosind criptomonedele.Firma a subliniat lipsa de corelatie intre criptomonede si pietele financiare principale, descriind activele cripto ca un "instrument puternic pentru a spori diversificarea si a obtine randamente superioare ajustate la risc".Bordier & Cie este un banca privata din Geneva, fondata in 1884, care este detinuta si administrata de familia Bordier de cinci generatii. Introducerea bancii in criptografie urmeaza celei a multor alte institutii mari care doresc sa adopte criptomonede in 2021.