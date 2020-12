Barometru: Care a fost impactul COVID-19 in 2020 si cum se vede 2021 in Romania

Lectiile pandemiei

2021 - Anul relansarii sau anul precautiei?

Ce se intampla cu euro si cu dolarul in 2021

Odata cu aparitia vaccinurilor anti COVID, economia mondiala si implicit cea romaneasca vor depasi, treptat, criza economica fara precedent declansata de pandemie. Capacitatea tarilor de a depasi criza in 2021 va fi determinata de eficienta programelor de sustinere a economiilor, in care autoritatile vor juca un rol important.Pentru Romania perspectivele sunt in general pozitive, mai ales in contextul in care tara noastra urmeaza sa beneficieze de un pachet fara precedent de finantare, din partea UE, de peste 80 de miliarde de euro 63% dintre cele peste 1000 de companii chestionate se asteapta ca revenirea economica sa urmeze tiparul literei "K", 15% estimeaza o evolutie sub forma "U" sau "W" si numai 7% mizeaza pe o ascensiune rapida, sub forma literei "V", potrivit Barometrului Moneycorp privind starea economiei."Perceptia mediului de afaceri arata in general un optimism moderat privind evolutia economica din 2021. Revenirea va fi asimetrica. Pe lista sectoarelor care vor inregistra un avans semnificativ se afla, in principal, cele care au performat si in conditiile lockdown-ului generat de pandemie, de la comertul online la serviciile de curierat, constructii, bricolaj si electro-retail. Alaturi de acestea ne asteptam sa vedem si segmentul HORECA odata cu progresul campaniei de vaccinare si ridicarea restrictiilor sanitare existente. Pe lista sectoarelor care vor inregistra o revenire ceva mai temperata se afla business-urile din sectorul industrial, agricol (grav afectat de seceta in 2020), sectorul de evenimente, turismul si transporturile, unde vor exista in continuare probleme, iar dinamica din aceste sectoare va fi influentata de evolutia comenzilor, de accesul la finantare, de gestionarea a blocajului financiar etc.", a declarat Cosmin Bucur, Managing Director in cadrul companiei.In conditiile optimismului moderat privind perspectivele economiei, cele mai multe companii (61%), se asteapta ca abia in 2022 sa atinga nivelul cifrei de afaceri din 2019. 15% estimeaza ca vor recupera in 2021 cifra de afaceri din 2020, in timp ce 23% estimeaza ca afacerile, in 2021, vor urma un trend stabil, nefiind influentati de efectele pandemiei (in general companii care au avut de castigat de pe urma pandemiei).Intrebate cand anticipeaza ca se va finaliza campania nationala de vaccinare a 70% din populatia Romaniei, 57% din companii au indicat trimestrul III 2021, iar 34% din companii au indicat trimestrul IV al anului viitor."Economia romaneasca a trecut prin aceasta criza ceva mai bine decat alte tari. Dupa un prim trimestru cu o rezilienta surprinzatoare de +0.3% fata de trimestrul 4 2019, a urmat scaderea abrupta de 12.3% din trimestrul 2 fata de trimestrul 1, iar in trimestrul 3 s-a inregistrat o revenire de +5.6% fata de trimestrul 2. Acest trend urmeaza, destul de probabil, sa fie confirmat si de datele din trimestrul 4. Asa se explica si faptul ca, intrebati cum le-au fost influentate afacerile in perioada de pandemie, 41% dintre companii au indicat o scadere a cifrei de afaceri cu 10-25%. Numai 16% au indicat o scadere mai mare de acest procent si, foarte interesant, putin peste 20% au indicat o crestere a business-ului cu pana in 25%. Acest lucru demonstreaza ca managerii romani au invatat lectia crizei precedente si s-au adaptat destul de rapid la noua realitate economica, reusind, in mare parte, sa preintampine o scadere economica puternica", a declarat Claudiu Ghebaru, Senior Corporate Dealer in cadrul companiei.Potrivit rezultatelor barometrului, 53 % dintre firmele chestionate au declarat ca aveau o strategie de gestionare a evenimentelor externe (economice, sanitare etc.)Pandemia a afectat, in primul rand, vanzarile firmelor din Romania, situatie mentionata de 64% dintre cei intervievati.Cresterea costurilor cu aprovionarea si logistica (48%), cresterea duratei medii de incasare a facturilor (43%), problemele de eficienta operationala - munca de acasa, modul de interactiune cu clientii- (37%), managementul resurselor umane (pierdere de resurse umane, dificultati in atragerea depersonal) - 33% si intreruperea totala a activitatii din cauza starii de urgenta/lockdown (31%) s-au aflat printre principalele consecinte ale coronacrizei economice.Intrebati care au fost solutiile adoptate pentru a gestiona efectele economice generate de pandemie, toate companiile au mentionat o serie de masuri luate simultan, cele mai importante fiind reducerea investitiilor (63%), iar 50% au mizat pe reducerea costurilor operationale fixe (chirii, leasing-uri, etc.).Pe lista masurilor luate s-au mai aflat optimizarea costurilor de schimb valutar si plati internationale (58%), externalizarea serviciilor non-esentiale (41%), reducerea salariilor pentru o perioada de timp determinata (21%), somajul tehnic (19%) si reducerea numarului de angajati, in linie cu scaderea activitatii (13%).Interesant este si faptul ca numai 17% dintre firmele intrevievate au apelat la ajutorul financiar al statului, iar in ceea ce priveste impactul programelor de relansare, doar 5% le-au considerat ca avand impact semnificativ in dinamica business-ului.Cum va fi anul de business 2021? Un an bun? Un an plin de provocari? Un an al relansarii sau al precautiei? Intrebari la care raspunsurile barometrului Moneycorp vin sa creioneze asteptarile companiilor.Intrebati la ce nivel vor bugeta cifra de afaceri a companiei in 2021 fata de 2020, cei mai multi (61%) au afirmat ca o vor mentine la nivelul anului 2020, prognozata inainte de criza. 19% estimeaza o crestere a cifrei de afaceri de 25%, in timp ce 18% se asteapta la un avans de pana la 10 procente."Conform barometrului, anul 2021 va fi mai bun din punct de vedere economic, decat 2020. Asta nu inseamna ca, odata cu depasirea crizei sanitare, economia isi va reveni rapid. Va dura o perioada, pentru ca multe dintre circuitele de aprovizionare s-au deteriorat in acest an, iar blocajul financiar s-a accentuat. Asa se explica si faptul ca cele mai multe firme (61%) estimeaza ca vor ajunge la nivelul cifrei de afaceri din 2019 abia in 2022", a declarat Claudiu Ghebaru, Senior Corporate Dealer in cadrul companiei.2021 va fi un an in care programele de relansare economica vor avea o importanta cu adevarat strategica, fapt mentionat de peste 60% dintre companiile chestionate."Accesul la fondurile europene, granturile pentru capitalul de lucru si investitii, masurile de ordin fiscal se afla in prim-plan. Intr-o economie slab capitalizata cum este cea romaneasca, cu peste 90% dintre firme activand in sectorul IMM, asigurarea unor astfel de programe va fi extrem de importanta pentru conturarea revenirii economice", a mai adaugat Cosmin Bucur, Managing Director al Moneycorp Romania.Un rol semnificativ in dinamica economiei il va juca si evolutia cursului valutar. In anul 2020 36% dintre companii au transferat costurile deprecierii leului in pretul final catre consumator. Pentru 2021, 40% din companiile care au participat la sondaj se arata dispuse sa foloseasca solutii de gestionare a riscului valutar, instrumentele de hedging."Firmele vor fi mai atente la cursul valutar, la evolutia monedei nationale in raport cu euro si dolarul, mai cu seama ca cei mai multi anticipeaza o continuare a deprecierii monedei nationale", a afirmat Sebastian Bacioiu, Head of Dealing Moneycorp Romania.Intrebate despre previzune cursului valutar la sfarsitul anului 2021, 67% dintre companii se asteapta la un curs EUR/RON de 4.95-5.00 lei, 16% vad euro peste nivelul de 5 lei si numai 17% sub nivelul de 4,95 lei.Referitor la dolar, 56% se asteapta ca dolarul sa fie cotat, la finele anului 2021, la un nivel de 4,20-4,30 lei, 18% il estimeaza la 4,10-4,20 lei, in timp ce 13% mizeaza pe faptul ca moneda americana va trece de 4,30 lei."Fluctuatiile cursului de schimb reprezinta un lucru normal intr-o piata financiara dezvoltata dar, in acelasi timp, pot reprezenta un risc semnificativ pentru companiile care desfasoara operatiuni de import sau export. O miscare nefavorabila a cursului de schimb poate afecta direct si negativ marja comerciala pe un anume produs sau serviciu. De-a lungul celor 15 ani in domeniul trezoreriei bancare, am remarcat ca o parte semnificativa din companiile cu expunere pe cursul valutar folosesc instrumente de mitigare a riscului. In momente de criza si incertitudine, cum este perioada pe care o traversam acum, se observa o crestere a volatilitatii cursului de schimb pentru majoritatea perechilor valutare. Aceasta volatilitate are efecte directe asupra marjei comerciale. Cred ca orice companie isi doreste o diminuare a volatilitatii si o crestere a predictibilitatii, cel putin pe termen scurt si mediu", mentioneaza Sebastian Bacioiu, Head of Dealing al Moneycorp Romania.