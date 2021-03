Ce sanse are Bitcoin sa ajunga la 1 milion de dolari? In ultimele trei luni a crescut de cinci ori mai mult ca pretul aurului

Un milion de dolari nu este cea mai ridicata predictie

Predictii inaintate pe Bitcoin

Cea mai proaspata estimare legata de pretul Bitcoin ii apartine lui Jesse Powell, CEO-ul platformei specializate pe tranzactionare de criptomonede, Kraken, care spunea, intr-un interviu pentru Bloomberg, ca moneda va ajunge in 10 ani sa valoreze un milion de dolari.Specialistul argumenteaza ca tinerii sunt cei care vor duce acest pret catre un milion de dolari pentru ca ei sunt principalii investitori din randul celor de retail si nu sunt atat de prietenosi cu aurul precum sunt investitorii cu experienta.Potrivit lui, tinerii inteleg ceva mai bine tehnologia blockchain si sunt mai familiari cu noile tehnologii, tocmai din acest motiv monedele virtuale venindu-le mai la indemana.Milionarul Mark Cuban este de parere ca aurul a devenit oricum o investitie de siguranta depasita, metalul pretios fiind mai mult agreat de catre investitorii clasici de pe Wall Street.De aceeasi parere tinde sa fie si Powell, care crede ca tinerii isi transforma toti banii pe care-i au in monede virtuale, influentand astfel pretul. Mai mult, retelele de socializare sunt un factor de coagulare pentru investitii pe care firmele de brokeraj nu l-au luat in calcul atat de mult, iar investitorii de retail se organizeaza pe acestea pentru a investi.De altfel, BTC Peers noteaza ca estimarea lui Jesse Powell nu este cea care a frapat cel mai tare de-a lungul istoriei existentei Bitcoin. In 2011, unul dintre primii investitori si dezvoltatori cu legatura catre Bitcoin , Hal Finney, spunea ca Bitcoin are toate sansele sa ajunga la o valoare de 10 milioane de dolari per unitate.Astfel, faptul ca la zece ani de la aceasta declaratie apare o predictie pe alti 10 ani care vorbeste de o valoare de 10 ori mai mica, nu este chiar atat de ridicola."Oamenii vad cum Bitcoin depaseste aurul ca activ de siguranta. Deci, dupa cum vedeti, pretul de un milion de dolari, in 10 ani, este unul destul de rezonabil... Veti ajunge sa-l masurati cu tot ce achizitionati, lucruri precum planete sau sisteme solare", spunea Powell in interviul pentru Bloomberg.Bitcoin a crescut ca voinicul din poveste, a crescut intr-un an cat altii in zece. Dar, mai precis in ultimele trei luni, a crescut de cinci ori mai mult decat principalul sau concurent, aurul.Se pare ca aurul a avut o volatilitate de 16%, in timp ce pretul Bitcoin a fluctuat cu 78%. Genul acesta de volatilitate extrem de ridicata reprezinta o amenintare pentru stabilitatea financiara a unei companii care investeste in criptomonede.In ultima vreme, Bitcoin a crescut pe fondul vestilor venite dinspre Tesla care a anuntat ca in ianuarie a investit 8% din rezerva sa de cash, adica 1,5 miliarde de dolari, in Bitcoin.Mai mult, capitalizarea Bitcoin a crescut in februarie la peste un trilion de dolari.La finele anului 2020, dar si inceputul acestui an, mai multi investitori se aventureau afirmand despre criptomoneda ca aceasta va ajunge sa aiba o valoare de 400.000 de dolari pana la finele anului. Altii, mai conservatori de fel, spuneau ca Bitcoin va ajunge sa valorizeze "doar" 100.000 de dolari.