Din ce motive a ajuns Bitcoin sa creasca depasind record dupa record

Crestere de 300% pentru Bitcoin

Companiile se muta pe Bitcoin

Teama de a nu rata

Si alte monede sunt cautate

CITESTE SI:

Mai mult, gigantul bancar de investitii JPMorgan a numit o tinta pe termen lung a pretului Bitcoin la peste 146.000 de dolari, in scenariul in care criptomoneda va creste in popularitate ca alternativa pentru aur.Inceputul de an a adus o atitudine indecisa la nivelul pietelor de capital. Desi initial, s-a observat un apetit accentuat pentru risc, majoritatea indicilor importanti trasand noi maxime istorice, optimismul investitorilor s-a redus treptat. Acest model a fost urmat si de cea mai cunoscuta moneda digitala, Bitcoin, doar ca miscarea observata la nivelul acestei piete "a furat usor startul"."Astfel, avand in vedere ca aceasta piata are un program neintrerupt de tranzactionare, pretul a trasat noi maxime istorice in timpul zilei de duminica, la aproximativ 34.637 de dolari. Din acel punct, cotatia a inceput sa dezvolte o miscare descendenta destul de rapida", a declarat Radu Puiu, analist finaciar.Preturile au scazut cu pana la 17%, marcand cea mai ampla corectie din luna martie. Ulterior, a avut loc o stabilizare. Desi la prima vedere ar putea parea o scadere importanta, in contextul raliului amplu al Bitcoin situatia pare mai putin ingrijoratoare (moneda a castigat 50% doar in decembrie).Mai trebuie notat si faptul ca de la recordul de duminica, Bitcoin a reusit in aceasta dimineata sa sparga pragul de 35.000 de dolari.Avand in vedere complexitatea "lumii criptomonedelor", este dificil de identificat cauza exacta a ultimului val de volatilitate."Bitcoin a crescut cu peste 300% in ultimul an, raliu ce a fost alimentat de o cerere speculativa din partea investitorilor de retail, dar si a celor institutionali. Aceasta atitudine ar putea fi argumentata de convingerea ca monedele virtuale se dezvolta ca o clasa de active de masa si pot actiona ca un depozit de valoare", a mai spus Puiu.Raliul record al Bitcoin inregistrat in ultimele saptamani ale anului a fost partial determinat de intrarea pe piata a unor investitori institutionali importanti.Desi criptomoneda exista de 12 ani, a inceput sa creasca in popularitate in randul investitorilor institutionali de abia anul trecut. Sustinatorii monedelor considera ca Bitcoin este un instrument de hedging impotriva inflatiei, similar cu aurul."Aprecierea pretului Bitcoin de anul trecut a fost partial alimentata de interesul unor nume mari de pe Wall Street pentru moneda virtuala. Este posibil ca aprobarea acestora sa fi oferit incredere investitorilor de retail, care, in mod obisnuit, sunt sceptici. Investitori precum Paul Tudor Jones si Stanley Druckenmiller au investit in Bitcoin si au subliniat potentialul de acoperire impotriva inflatiei", spune analistul financiar De asemenea, companii financiare mari precum PayPal si Fidelity au facut miscari in sectorul de monede virtuale, in timp ce Square si MicroStrategy si-au folosit propriile bilanturi pentru a cumpara Bitcoin."Este posibil ca aceasta tendinta sa continue, existand o gama tot mai ampla si diversificata de instrumente care permit investitorilor institutionali sa obtina expunere pe Bitcoin. Un alt aspect important este faptul ca tot mai multe companii specializate in acest domeniu sunt reglementate, element ce a lipsit in trecut", este de parere Radu Puiu.Un al doilea factor care a impulsionat raliul recent al monedei virtuale a fost reprezentat de investitorii de retail si in special de fenomenul FOMO (fear of missing out)."Acest lucru reprezinta o teama la nivelul investitorilor de a rata momentul oportun de intrare in piata, fapt care s-ar putea transpune intr-un cost de oportunitate ridicat (pierderea profitului potential). In prezent, un numar mult mai mare de persoane detin conturi la nivelul burselor de monede digitale, achizitionarea si tranzactionarea acestor instrumente fiind mult mai usoara decat inainte", afirma analistul.Aceste elemente continua sa fie prezente, ceea ce ofera un impuls de incredere pietei. In continuare exista mult optimism pe piata monedelor virtuale.Performanta recenta a Bitcoin a trezit multe comparatii cu raliul amplu pana la aproape 20.000 de dolari din 2017, care a fost urmat de o corectie brusca in 2018 care a dus la pierderea a miliarde de dolari din capitalizarea de piata a criptomonedelor majore. Totusi, exista o diferenta importanta: miscarea actuala este bazata in mare parte pe cerere din partea investitorilor institutionali si mai putin pe cererea de speculatie din partea sectorului de retail."In plus, o alta deosebire intre acest raliu si cel vazut in 2017 este claritatea reglementarilor, care era redusa atunci. Astazi, majoritatea autoritatilor de reglementare din intreaga lume au creat departamente interne specializate pe sectorul de monede virtuale. O buna parte dintre marile centre financiare detin un nivel ridicat de reglementare pe pietele de monede digitale, aspect care ofera confort atat investitorilor institutionali, cat si investitorilor de retail", considera Radu Puiu.Printre principalii factori care au stat la baza scaderii preturilor se numara o secventa de marcare a profitului. Pe masura ce pretul Bitcoin a atins noi maxime istorice, pietele au inceput sa se confrunte cu noi niveluri de rezistenta, fapt ce a determinat incasarea profitului. In plus, optimismul la scara larga a determinat intentie din partea investitorilor de a se reorienta catre alte piete.O parte dintre profituri este posibil sa se fi reorientat catre alte monede, un exemplu fiind Ethereum. Incepand cu 3 ianuarie, moneda a crescut cu aproximativ 49,25% in 2021, in timp ce pretul Bitcoin a avansat cu 24,40% in 2021.Traderii s-au orientat catre monede alternative in cautarea de randamente superioare. De obicei, monedele digitale sunt corelate pozitiv, dar, de aceasta data, performanta Bitcoin a depasit evolutia celorlalte monede virtuale.In timpul sesiunii de marti, Bitcoin a reusit sa recupereze teren iar miscarea ascendenta a dat semne mai optimiste decat in urma cu o zi. Recuperarea rapida indica cerere puternica, scotand in evidenta sentimentul bullish. Aceasta miscare sugereaza ca investitorii importanti din SUA au profitat de corectie si au cumparat Bitcoin.Predictii pentru BitcoinGigantul bancar de investitii JPMorgan a numit o tinta pe termen lung a pretului Bitcoin la peste 146.000 de dolari, in scenariul in care criptomoneda va creste in popularitate ca alternativa pentru aur.Posibilitatea de a prelua o parte din "cota de piata" a aurului drept activ de refugiu ar reprezenta un avantaj important pentru Bitcoin pe termen lung.Cu toate acestea, analistii au sustinut ca volatilitatea pretului Bitcoin trebuie sa scada pentru ca institutiile sa plaseze fonduri importante. Conform reprezentantilor companiei, convergenta volatilitatilor aurului si a Bitcoin este un "proces multianual" si sugereaza ca obiectivul de 146.000 USD este o tinta pe termen lung.In timp ce comunitatea cripto se asteapta ca raliul sa continue, JPMorgan vede semne ce sugereaza o tendinta de "interes speculativ excesiv" si considera aprecieri ample catre regiunea 50.000 - 100.000 de dolari ar putea fi nesustenabile pe termen scurt.