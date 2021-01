Bitcoin a explodat in ultimele 24 de ore, dupa "iadul" de saptamana trecuta. Are deja un profit de 4.000 de dolari intr-o zi

Bitcoin, mai avantajos decat actiunile pe tehnologie

Ca sa va faceti o idee despre cresterea de astazi a Bitcoin, daca ati avut investiti in ea 1.000 de dolari ieri, astazi ati fi inregistrat un profit de 100 de dolari. Trecand peste aceasta scurta paranteza, principala moneda virtuala a dat semnalul in piata pentru noi tranzactii astfel ca, piata a fost inundata, potrivit CryptoQuant.Depozitele in monede stabile au cunoscut un varf de crestere chiar ieri, cand a inceput si recuperarea pierderilor de catre Bitcoin. Potrivit Coin Telegraph , tot ieri, pretul Bitcoin a scazut la 32.500 de dolari, dupa ce au fost lichidate contracte futures in valoare de aproape 1 miliard de dolari, ca mai apoi, sa treaca pe crestere rapida de peste 10%.Dupa ce zilele trecute criptomoneda s-a stabilizat undeva in jurul cotei de 33.000 de dolari, analistii financiari spera ca, acum, sa se stabilizeze in jurul cotei de 38.000 - 38.500 de dolari. Iar daca acest lucru se va intampla este semn ca in perioada imediat urmatoare am putea sa vedem un Bitcoin care sparge noi recorduri de valoare.Michael Saylor, CEO-ul MicroStrategy, afirma recent intr-un interviu, ca o investitie pe Bitcoin este mult mai buna decat cea in actiuni de pe sectorul tehnologie. Acesta a fost foarte vocal cu privire la Bitcoin si cu potentialul acestei monede, mai ales de cand compania s-a a castigat destula expunere pe moneda virtual.Acesta se asteapta ca o mare parte din banii de pe anumite sectoare majore ale economiei sa inceapa sa curga in Bitcoin si avanseaza o cifra de 300-400 de trilioane de dolari, potrivit Investing.com . Aceasta este o predictie de 60 de ori mai optimista decat cea pe care a inaintat-o JP Morgan, anul trecut, cand vorbea de "doar" 600 de miliarde de dolari.Recentul avans al Bitcoin a tras din nou dupa el toata gama de criptomonede. Astfel ca, Ethereum s-a majorat cu peste 8,5% capitalizand 132 de miliarde de dolari, Tether a trecut pe scadere, dar insensibil de mica, adica de doar 0,01%, fata de saptamana tracuta, ajungand la o capitalizare de 24 de miliarde de dolari.In schimb, a cincea moneda, dupa capitalizare (10.85 mld. dolari), Polkadot a crescut cu peste 30% in ultimele 24 de ore, ajungand la o valoare de aproape 12 dolari.