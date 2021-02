Bitcoin, la un pas de a atinge o capitalizare de 1 trilion de dolari

Bitcoin a depasit 50 000 de dolari pe unitate, pentru prima data in istorie, pe 17 februarie. De la minimele de acum aproximativ un an, pana pe 18 februarie, ora 20, Bitcoin a crescut de peste 13 ori."Dinamica este si mai impresionanta daca ne gandim ca in ianuarie 2015 cotatia fluctua in jurul a 200 de dolari, iar in 2013 era in jur de 20 de dolari. Mai mult, in prezent, capitalizarea Bitcoin este pe punctul de a atinge 1 trilion de dolari, suma suficient de ridicata sa atraga atentia bancilor centrale", crede Claudiu Cazacu, Consulting Strategist.Traseul spectaculos al cotatiilor monedelor virtuale a venit pe un fond puternic favorabil unor astfel de evolutii.De asemenea, apetitul investitorilor de retail pentru pietele bursiere s-a aflat pe o curba ascendenta foarte rapida (timpul petrecut acasa, unele resurse financiare economisite prin limitarile fortate de pandemie)."Pe de alta parte, nume cu vechime din segmentul institutional (in special din SUA) s-au aratat foarte deschise spre a investi sau a oferi produse si servicii din domeniul pe care, cu cativa ani inainte, il evitau cu fermitate (JPMorgan, Morgan Stanley)", mai spune analistul financiar.Teama de inflatie a avut, de asemenea, un cuvant de spus, desi nu poate fi singurul argument, in acest moment. Jocul a devenit mai intens dupa ce nume ca Mastercard, BNY Mellon sau Tesla au fost asociate in titlurile zilei cu Bitcoin.Mereu in cautare de "marfa proaspata", participantii la piata si-au reorientat atentia si spre Ethereum, care, o perioada, ramasese in umbra celei mai cunoscute monede virtuale. De la inceputul anului, pana joi 18 februarie, ora 20, Bitcoin a inregistrat un avans de 77%, iar Ethereum unul de peste doua ori mai mare: 164%.Ethereum poate fi utilizata ca "baza" pentru asa numitele "smart contracts", contracte inteligente, de fapt o modalitate de a automatiza anumite operatiuni. Prin comparatie cu Bitcoin, capitalizarea totala (numarul de monede in circulatie * valoarea unei monede) este de aproape 4 ori mai mica. O serie de monede mai putin vizibile sau relativ noi (aparute in ultimul an) au beneficiat. la randul lor, de valul de entuziasm referitor la intregul domeniu, cu surplusul de adrenalina oferit de cautarea "viitorului Bitcoin".Situatia actuala ar putea parea, la prima vedere, favorabila fanilor Bitcoin: trend ascendent puternic, vizibilitate in crestere, grad de penetrare tot mai ridicat, cu spatiu insa pentru utilizarea la scara larga institutionala, planuri ale unor companii de prestigiu de acceptare ca metoda de plata (Tesla).Valoarea de piata a bitcoin se afla la cateva procente de nivelul care i-ar da o capitalizare spectaculoasa de 1 trilion de dolari. Cifra nu este doar un reper simbolic: suma este suficient de ridicata incat sa atraga o serioasa atentie bancilor centrale. De fapt, comentarii oficiale pe un ton retinut sau chiar avertismente directe (FCA a oferit unul dintre cele mai directe: se pot pierde toti banii investiti in monede virtuale) au limitat avansul, dar nu au fost decat o frana temporara, in perspectiva mai larga.