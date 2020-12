VIDEO Bituleanu, Libra Internet Bank: "Va trebui sa folosim un limbaj mult mai simplu pentru cei pe care dorim sa-i invatam sa citeasca corect un contract"

CITESTE SI:

"Este o distanta mare intre Romania care are acces la informatii si stie sa le filtreze si Romania care are mai putin acces la astfel de informatii sau este mai putin preocupata de ele. Ca medie, cred ca suntem sub cea europeana in ceea ce priveste digitalizarea."Potrivit bancherului, digitalizarea nu mai este o optiune in momentul de fata, ci este o necesitate."In pandemie, digitalizarea nu este un lucru pe care trebuie sa-l arat ca fiind ceva frumos, ci unul necesar, a salvat vietii, a salvat deponentii de drumuri la banca, a salvat companiile. Acestia si-au putut derula activitatea asa cum se cuvine. Digitalizarea nu mai inseamna, in momentul de fata, sa te gandesti daca "e bine sau nu e bine", este o chestiune de 'existi sau nu existi'", a mai spus Bituleanu.Bancherul spune ca, legat de educatia financiara, bancile trebuie sa incerce sa aiba un limbaj cat mai simplu."Pe un limbaj foarte complicat si tehnic este greu sa obtii de cealalta parte un public educat. Garantez acest lucru! Noi comunicam cu clientii dar limbajul este inca mult prea complicat pentru clientul obisnuit. Va trebui sa folosim un limbaj mult mai simplu pentru cei pe care dorim sa-i invatam sa citeasca corect un contract ca sa nu il numim produs", afirma bancherul.Liderul Libra Internet Bank nu spune ca bancile nu comunica. Din contra."Acestea comunica. Dar va trebui sa o faca intr-un mod cat mai simplu. Si atunci vom avea un public mai educat. In momentul in care clientii apeleaza la serviciile noastre de sugestii-reclamatii pentru noi acest lucru este aur. Un client educat este un client care stie ce a cumparat si stie exact despre ce este vorba pentru ca am prezentat lucrurile exact cum sunt, in limbajul lui. In situatia in care este ceva care nu ii convine sau nu merge bine acesta va discuta cu noi. Un client needucat nu spune nimic pentru ca nici nu a inteles despre ce e vorba", este de parere Emil Bituleanu.Oficialul spune ca beneficiul nu este numai de partea clientului, pentru ca un client educat ajuta si banca sa devina mai buna.