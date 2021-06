BNR lanseaza o moneda de 50 de bani cu ocazia Euro 2020

Conform BNR, aversul monedei prezinta o compozitie grafica ce face trimitere la jocul de fotbal, inscriptia in microtext "CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL", scrisa continuu pe trei randuri, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominala "50 BANI", stema Romaniei si anul de emisiune "2021".Reversul monedei reda in centru o minge de fotbal, inscriptia in microtext "Campionatul European de Fotbal", scrisa continuu sub forma ochiurilor de plasa de la portile terenului de fotbal; circular, inscriptia " CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL 2020 ".Monedele din alama pentru colectionare vor fi ambalate separat, in capsule de metacrilat transparent. Tirajul maxim pentru moneda din alama pentru colectionare este de 20.000 piese. Pretul de vanzare pentru moneda din alama pentru colectionare este de 10,00 lei, exclusiv TVA.Monedele din alama pentru colectionare cu tema Campionatul European de Fotbal 2020 au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei.Lansarea in circuitul numismatic a monedelor din alama pentru colectionare cu tema Campionatul European de Fotbal 2020 se realizeaza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.