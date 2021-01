Cum arata bugetul alternativ al PSD: haiducie pe hartie si bunastare la saraci. Calculul prezinta venituri in plus de 374 de miliarde de lei

374 de miliarde de lei in plus

* Cresterea investitiilor si a consumului, reducerea fraudei cu TVA si impunerea de accize conform caledarului UE (+7,6 miliarde lei)

* Sume primite de la UE (+14,5 miliarde de lei)

* Recueprarea de arierate, cresterea salariului minim si mediu si cresterea numarului salariatilor (+12,1 miliarde lei)

* Vanzarea de licente 5G si venituri nefiscalizare (+ 2,5 miliarde de lei)

* Impozitul pe profit - 19,4 miliarde de lei

* Impozitul pe venit - 28,3 miliarde de lei

* Taxe pe proprietate - 7,7 miliarde de lei

* TVA - 65,5 miliarde de lei

* Accize - 32,9 miliarde de lei

* Impozit pe comert exterior - 1,5 miliarde de lei

* Alte venituri fiscale - 14,1 miliarde de lei

* Contributii asigurarile sociale - 29,2 miliarde de lei

* Venituri nefiscalizate - 29,2 miliarde de lei

* Venituri din capital - 1,1 miliarde de lei

* Sume de la UE - 48,5 miliarde de lei

* Vor da o noua lege a salarizarii

* Vor creste salariile profesorilor

* Vor acorda bonusuri pentru cei din linia intai in lupta cu COVID

* Legea pensiilor

* Cresterea alocatiilor

* Prelungirea somajului tehnic

* Si reducerea saraciei

* Economiile de 20% se redistribuie la lupta cu COVID

* Plafonarea cresterii cheltuielilor cu dobanzile

* Se vor acorda subventii pentru programul "Fabricat in Romania" - pentru stimularea productiei

* Se "desfiinteaza pusculita electorala" a premierului

* Si vor creste investitiile cu 18% fata de 2020

Sa curga laptele si mierea in varianta PSD

Cum va economistii problema

In principiu, social-democratii spun in propunerea lor de buget de stat ca isi vor "rupe de la gura" pentru a da banii in alte directii. Astfel, potrivit planului anuntat, ar urma sa ia bani de la Parlament, Guvern si Ministerul finantelor pentru a-i transfera la Sanatate, Educatie si Investitii.Cu toate acestea, planul "frumos desenat" in PDF si extrem de optimist este aspru criticat de economisti. Acestia spun ca proiectul de buget este aproape imposibil de realizat intr-un an economic relativ normal si arata a fantezie in perioada pandemiei.Pe alta parte, Guvernul Citu a anuntat recent ca o prima varianta de buget pe 2021 ar urma sa fie finalizata dupa discutiile cu ordonatorii de credite Faptul ca, PSD vorbeste de cresterea salariilor pentru stimularea economiei este ca si cum "te-ai ineca si te tragi singur de par ca sa te scoti la suprafata", mai spune un alt economist.In indicatorii macreconomici pe care PSD ii pune pe masa ni se arata ca deficitul bugetar va fi redus la 7,26%, adica cu 81,2 miliarde de lei. Iar veniturile totale din PIB vor creste la 374 de miliarde de lei, dupa ce anul trecut acestea au fost de 324,7 miliarde de lei.De asemenea, se vor creste si cheltuielile totale din PIB la 455 de miliarde, fata de 427,8 miliarde lei, cat erau in 2020.Cresterea veniturilor in varianta bugetului alternativ inaintat de PSD se va face din:Mai detaliat de atat, cele 374 de miliarde de lei care vor ajunge la bugetul general consolidat vor veni din:Si pentru ca in anii trecuti PSD ne-a aratat ca poate fi un "bun gestionar" al bugetului de stat, pentru 2021, social-democratii ne spun ca vor eficientiza cheltuielile cu 6,9%. Astfel ca:Vor creste cheltuielile cu personalul cu 3 miliarde de leiLa Asistenta sociala vor creste cheltuielile cu 22,1 miliarde de lei prin:La bunuri si servicii scade cu 3,5 miliarde de leiDe asemenea, se doreste:Social democratii spun ca vor mai aloca banii si pentru Start Up Nation 3, programul Restart Rural, pentru o schema de ajutor de stat pentru crearea de locuri de munca si un alt program pentru investitiile mari.Salariul minim brut general va creste la 2460 de lei, in timp ce cel pentru romanii cu studii superioare ajunge la 2600 de lei iar cel pentru sectorul de contructii se mai majoreaza cu 100 de lei, pana la 3100 de lei.Punctul de pensie, va fi de la 1 septembrie de 1.875 de lei, iar din martie pensia minima va fi de 1000 de lei. Intre timp si rata somajului va scadea la 4,5%, de la 5,3% cand a fost in 2020.Tot in bugetul alternativ al PSD exista si majorarea alocatiilor copiilor de la 300 de lei la 600 de lei si sunt si bani pentru stimularea natalitatii, precum si pentru cresterea salariilor profesorilor.Cu o zi inainte ca PSD sa publice bugetul alternativ, economistul Eugen Radulescu scria pe pagina sa personala de Facebook ca "se vehiculeaza tot mai insistent una dintre cele mai oribile imbecilitati in materie de politica economica: aceea ca se poate iesi din criza prin cresterea salariilor, care va atrage stimularea cresterii economice si, in final, o bunastare de nestavilit. Este la fel de posibil ca a te salva de la inec tragandu-te singur de par in sus".Potrivit acestuia, cresterea din pix a pensiilor si a salariilor nu aduce decat saracie, inflatie, datorii, pana la o criza din care iesi dupa multi ani de austeritate severa."Nici politicile de austeritate nu sunt aplicate din cauza tendintelor sinucigase ale unor politicieni; cand ajungi cu cutitul la os, pur si simplu nu mai ai de unde sa iei resurse ca sa continui sa consumi cat iti doresti. Daca in familie ai 5.000 de lei pe luna, nu poti cheltui 10.000 de lei luna de luna. Ca nu ai de unde! La fel este si intr-o tara: nu te poti intinde peste cat ai venituri la buget", a mai scris economistul.Pe de alta parte, economistul Adrian Negrescu este de parere ca planul PSD este o poveste frumos desenata intr-o realitate paralele."Un astfel de buget este imposibil de realizat intr-un an economic normal, iar intr-unul in care suntem afectati de COVID nici nu se mai pune in discutie. Noi avem un posibil al treilea val de pandemie care va reinchide afacerile, si ei vorbesc de anagajari si crearea de locuri de munca, de majorarea salariilor sia pensiilor. Asta dovedeste ca traiesc intr-o lume paralela cu cea in care traim noi", mai spune Negrescu.Acesta afirma ca economia isi va reveni, in 2021, cu siguranta, insa nu pe ansamblu si nu atat de repede - cel mai probabil incepand cu T3 2021."Vor fi sectoare pe plus, altele care vor continua sa inregistreze pierderi. Pare ca bugetul PSD este construit pe ideea ca revenirea economica va avea loc imediat, pentru ca altfel intreaga constructie este precum un castel de carti de joc, care se poate prabusi instantaneu", a conchis acesta.