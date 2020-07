Castigul salarial mediu net: cine a castigat si cine a pierdut bani la privat. Cat au castigat bugetarii in mai

Cine a pierdut cei mai multi bani

- 16,7% in intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii),

- 16,2% in activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale),

- 14,9% in activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, ca urmare a acordarii de prime ocazionale in lunile precedente;

- intre 6% si 12% in activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), transporturi aeriene, telecomunicatii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, activitati de servicii anexe extractiei;

- intre 3,5% si 5,5% in industria metalurgica, fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a., fabricarea bauturilor, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, activitati de editare.

Unde a crescut cel mai mult castigul salarial mediu net

- cu 20,9% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, ca urmare a acordarii de prime ocazionale;

- cu 15,2% in tabacirea si finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor),

- cu 11,3% in fabricarea de mobila, ca efect al reluarii activitatii, dar si a disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie;

- intre 4% si 8% in fabricarea articolelor de imbracaminte, alte activitati industriale n.c.a., activitati de posta si de curier, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta (cu exceptia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite), hoteluri si restaurante.

Bugetarii au avut cresteri salariale de la o luna la alta

- in invatamant (+5,4%), ca urmare a platii cu ora a cadrelor didactice,

- in sanatate si asistenta sociala (+3,2%), ca urmare a continuarii acordarii stimulentului de risc pentru personalul medical implicat in tratarea pacientilor cu COVID-19, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

- in administratia publica (+1%).

Cele mai mari castiguri salariale medii nominale nete s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice, respectiv 7.772 lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante, de 1.394 lei.Fata de mai 2019, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 2,5%."In luna mai 2020, in activitatile din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a inregistrat, in aproape egala masura, atat scaderi, cat si cresteri fata de luna precedenta. Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna aprilie 2020 au fost cauzate de intreruperi/incetari ale activitatii, de continuarea somajului tehnic de catre multi agenti economici, de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (in functie de contracte/proiecte) sau de remunerarea partiala a salariatilor din unele activitati economice", spun oficialii INS.De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea in luna precedenta de prime ocazionale (inclusiv pentru sarbatorile de Paste), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), cat si a disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mai mari fata de medie, din unele activitati economice", noteaza INS.Cele mai semnificative scaderi ale catogului salarial mediu net s-au inregistrat in urmatoarele domenii:Cresteri ale castigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net s-au datorat reluarii activitatii anumitor agenti economici ca urmare a incetarii starii de urgenta si a introducerii unor masuri de relaxare, a realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (in functie de contracte/proiecte), cat si a disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, din unele activitati economice.Cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:La bugetari, s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta: