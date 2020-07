Cat ii costa pe bucuresteni "peisajele" din Capitala: 1,1 milioane de euro au fost cheltuite de Directia de Arhitectura Peisagistica, o institutie cu 15 angajati care se bazeaza pe voluntariat

In 2019, suma cheltuita de aceasta institutie era de 1.133.921 lei, potrivit platformei Bucuresti Open Buget Din banii cheltuiti anul trecut, 910.855 de lei au fost cheltuieli cu personalul, iar in 2018, a intrat in buzunarul angajatilor 116.136 de lei, in cele patru luni.Potrivit datelor publicate pe site-ul Primariei Generale, director al Directiei de Arhitectura Peisagistica a Municipiului Bucuresti este Peter Bogdan Tanase.Acesta a mai fost director si in alte directii din cadrul Primariei Capitalei. A fost sef al Administratiei Cimitirelo r si al Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement din Bucuresti.Conform declaratiei sale de avere anul trecut a incasat un venit anual de 101.852 de lei, salariu pentru functia de director al DAPMB si inca 24.400 de lei din pensie.Ar rezulta ca restul sumei, aproximativ 808 sute de mii de lei a fost impratita intre ceilalti doi sefi si 11 subalterni.Conform organigramei aprobate de Consilul Local , dintre cei 15 angajati, trei au functii de conducere, iar un intreg compartiment va fi dedicat voluntariatului comunitar.In expunerea de motive, PMB arata ca necesitatea infiintarii acestei institutii este justificata prin "satisfacerea unei nevoi comunitare si realizarea unei activitati de utilitate publica potrivit specificului si nevoilor locale".De asemenea, "obiectul de activitate al Directiei va fi elaborarea, initierea, implementarea si evaluarea strategiilor, proiectelor, programelor, precum si evenimentelor, stagiilor aplicative in domeniul arhitecturii peisagistice si de infrumusetare peisagistica pe raza Municipiului Bucuresti; cresterea gradului de acces si participare a cetatenilor la viata comunitara si intarirea constiintei de apartenenta la aceasta".Primaria sustine ca efectul social si educativ al activitatilor Directiei se poate realiza in principal prin voluntariat, care in momentul de fata este nesemnificativ, in viata colectivitatii municipiului.