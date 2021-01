Moneda speciala COVID-19, intr-un oras din Cehia. Se va numi "corrent" si va trebui sa stimuleze economia locala

"Proiectul provine din necesitatea de a ajuta economia, aflata in lipsa de lichiditati", declara economistul Pepe Rafaj, care se afla la originea acestei idei de a crea o moneda speciala covid-19, in timpul carantinei in care s-a aflat tara in martie 2020, relateaza AFP.Cu ajutorul programului "corrent" - o impletire a cuvintelor "coronavirus" si "currency" (moneda, in engleza) -, locuitorii din Kijov urmeaza sa primeasca bani pe care sa-i cheltuiasca in magazine locale, restaurante sau cinematografe.In cadrul unui program pilot, 2.000 de voluntari urmeaza sa primeasca cate 400 de corrents - echivalentul a 400 de coroane cehe (15 euro ) - pe care sa-i cheltuiasca in puncte de vanzare participante la program.La fiecare cumparare, clientii platesc jumatate din suma in corrents si jumatate in coroane."Fiecare cetatean va avea portofelul sau electronic. Comerciantul va folosi un site pentru a inscrie codul cetateanului si a deduce suma in corrents", detaliaza Pepe Rafaj.Obiectivul programului este sa-i determine pe oameni sa cheltuiasca bani si sa creasca veniturile comerciantilor locali, iar astfel si veniturile fiscale ale statului.Magazinele internationale nu sunt vizate in program.Un donator privat a contribuit la testare cu 800.000 de coroane, insa, potrivit lui Pepe Rafaj, proiectul ar putea sa fie finantat - in viitor - de catre stat sau fonduri europene.Viceprimarul din Kyjov, Daniel Cmelik, a salutat proiectul care, apreciaza el, "tinteste intreprinderile locale si sustine de asemenea antreprenorii si rezidentii locali".Potrivit lui Pepe Rafaj, lansarea proiectului - prevazuta la 11 ianuarie - este necesar sa fie amanata, deoarece majoritatea magazinelor, restaurantelor si salilor de cinema s-aiu inchis - a treia oara de la inceputul epidemiei covid-19."Am fost nevoiti sa renunam la 11 ianuarie. Dar suntem pregatiti sa pornim in doua zile de la redeschidere", da el asigurari Citeste si: