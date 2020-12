Cele mai bune carduri de cumparaturi pentru luna ianuarie

CITESTE SI:

pare sa aiba cel mai bun card de credit pentru cumparaturi, daca ne uitam la DAE cu care vin aceste produse bancare. Cardul are o perioada de gratie de 59 de zile si o DAE de 15,94%. Taxa de emitere a cardului este de 0 lei, in timp ce pentru administrarea lui veti achita 4 lei pe luna. Daca doriti sa retrageti bani de pe card de la ATM-ul bancii, comisionul este de 1% sau minim 2 lei.In schimb, pentru retrageri de la ATM-urile altor banci , comisionul este 1% plus inca 3 lei, deci considerabil mai mare.In magazinele partenere bancii se accepta maximum 12 rate fara dobanda . Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui card este rata minima pe care trebuie sa o platiti, aceasta fiind de 2%. Cu toate acestea, recomandam ca odata ce ati cheltuit bani de pe card, sa nu va limitati la a achita doar rata minima. MasterCard CEC are o limita superioara de 60.000 de lei.Al doilea card de credit, dupa DAE (17,52%), este Cardul de credit online de la, ce vine cu o limita maxima de 20.000 de lei. Dar pentru a putea beneficia de el, va trebui sa aveti un venit minim de 1.500 de lei. A nu se intelege ca veti avea pe card 20.000 de lei, daca aveti minim acel venit.Banca va mai cere sa aveti o vechime la ultimul loc de munca cuprinsa intre 6 si 18 luni. Si, dupa datele afisate pe Conso.ro , cardul vine cu o rata minima de plata de 0% si o perioada de gratie de 56 de zile.Libra Internet Bank nu cere nici un comision pentru emiterea cardului, dar are o taxa de administrare de 4 lei pe luna. Iar daca retrageti bani de la propriul ATM al bancii, atunci veti achita un comision de 0,2% din suma. In schimb, pentru retragerile de la alte bancomate, taxa este de 0,75% plus 2,5 lei.are un card cu cashback numit BCR Ikea , care vine cu o limita de 20.000 de lei si o rata minima de plata de 3%, perioada de gratie fiind de 55 de zile. Dobanda Anuala Efectiva a acestui card este de 17,65%. Ceea ce-l face al treilea card ca avantaj din punct de vedere al DAE. Dar aici s-ar putea sa aveti ceva mai multe avantaje datorita optiunii de cashback, adica mai primiti ceva bani inapoi pentru fiecare cheltuiala realizata.Taxa de emitere este de 0 lei, dar administrarea cardului va costa 30 de lei, adica de 7,5 ori mai mult decat platiti la cele anterioare. Comisioanele de retragere sunt net superioare celor pe care le practica bancile mentionate anterior. Astfel ca, pentru retragere de la ATM propriu sau de la alte banci, comisionul este de 3%, minim 10 lei.Vista Classic Credit Card este cel de-al patrulea produs banca de aceasta natura, el venind cu o dobanda de 18,07%. Limita de creditare data de carduleste de 50.000 de lei, iar rata minima ce trebuie achitata se ridica la 5% din cheltuielile efectuate. Perioada de gratie este ceva mai mica aici, de doar 50 de zile.Si acest card are taxa de emitere de 0 lei si o taxa de administrare de 40 de lei pe an, dar asta de abia din al doilea an de folosire. Comisionul de retragere, fie ca este de la ATM-ul bancii sau de la al altei banci, este de 2,75% sau minim 10 lei.Acesta patru carduri de credit sunt singurele care au o DAE sub 20%, acesta fiind criteriul pentru care le-am ales ca fiind cele mai avantajoase.