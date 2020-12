Care sunt cele mai bune oferte la gaze pentru consumatorii casnici

Bucuresti

Ce acte va trebuie pentru incheierea unui contract

* Copie C.I.;

* Declaratie pe propria raspundere privind utilizarea gazelor naturale numai pentru desfasurarea activitatilor casnice;

* Copie a actului de proprietate sau a altui document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum. Pentru protectia consumatorului, se pot decupa parti nerelevante pentru serviciul de furnizare;

* Acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare, daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului, in cazul in care solicitantul persoana fizica are calitatea de chirias/concesionar sau alta calitate similara si atesta un drept de folosinta temporara a locului de consum printr-un act incheiat cu proprietarul;

* Acordul de acces (daca este disponibil);

* Documentele se transmit in copie, semnate, conform cu originalul

Cu ajutorul calculatoarelor ANRE Ziare.com a cautat cele mai bune oferte ale furnizorilor de gaze pentru consumatorii casnici. Astfel ca, am luat in calcul ca tipul pretului gazelor naturale din oferta sa fie unul fix, iar categoria de consum anual sa intre in clasa C1 - client cu consum anual mai mic sau egal cu 280 MWh. De asemenea, am tinut cont ca tipul pretului unitar de furnizare sa fie cu servicii reglementate incluse, iar transmiterea facturii sa se faca in format electronic.CEZ Vanzare are oferta cea mai buna, CEZ GAZ optim Online, pentru care veti plati 93,74 de lei pe MWh. Din aceasta suma, 54 de lei sunt taxati pentru gazele naturale, 9,5 lei - pentru transportul acestora, 30,24 de lei - pretul de distributie.A doua oferta vine de la Enel Energie Muntenia SA, oferta se numeste Enel Gaz online Salut, si costa 96,24 de lei pe MWh.Electrica Furnizare SA are oferta "Impreuna" si este cu peste 6 lei mai scumpa decat anterioara, adica ajunge la 102,77 lei/ MWh.La capatul opus, cea mai scumpa oferta vine de la Hermes Energy & Gas SRL si va costa 241,74 de lei. Pentru Bucuresti, pe site-ul ANRE puteti gasi cateva zeci de astfel de oferte din care sa va alegeti pe cea care vi se pare cea mai convenabila.La Cluj Napoca, pe primele locuri ca oferta sunt aceleasi trei mari companii, numai ca preturile sunt cu 14 bani mai mici. Diferenta se regaseste in tariful de distributie, care este cu acei 14 bani mai mic decat la Bucuresti. Si in cazul ultimei oferte, se aplica aceeasi regula a celor 14 bani.In Constanta sunt exact aceleasi oferte precum cele din Capitala, de la primele trei, pana la ultima oferta. Pe al patrulea loc la Constanta, dar si in Bucuresti, se regaseste oferta de la Restart Energy One SA, numita gasGO Online Economiseste X2, si vine cu un pret de 104,24 lei. Apoi, Tinmar Energy are oferta Tinmar Gaz care costa 108,64 de lei/ MWh.Cand vine vorba despre orasele mici din judetul Constanta, aici marii furnizori "fac jocurile", iarin cele mai multe cazuri, Electrica Furnizare si Engie Romania sunt companiile cu oferte pentru ele.Oferta pe capitala Olteniei este aceeasi ca in Bucuresti. In schimb, cand vine vorba de localitatile mai mici din Dolj, oferta este mult mai diversificata decat cea din judetul Constanta. Adica, aceiasi furnizori pe care-i gasim in municipiul Craiova ii gasim si in localitatile mai mici din Oltenia.In schimb, in municipiul Iasi, oferta este asemanatoare cu cea din Cluj, diferentele fata de Capitala fiind cele de 14 bani la fiecare oferta. Daca mergem in localitatile mai mici, nu neaparat orasele mici sau medii, oferta devine ceva mai scumpa. Astfel ca, spre exemplu, intr-o localitate precum Vorovesti, cea mai ieftina oferta este de 11,56 de lei/MWh si vine de la CEZ Vanzare SA. La capatul opus, cea mai scumpa este de la Hermes Energy& Gas SA si costa 259,56 lei/MWh.Din marile orase analizate, Tulcea pare sa aiba cea mai buna oferta, chiar daca diferenta nu este decat de un leu si ceva. Aici, CEZ Vanzare are oferta CEZ GAZ Optim Online si costa 92,14 lei. Oferta aceasta este urmata indeaproape, la doar 2,5 lei de cea a Enel Energie Muntenia SA si costa 94.64 lei.In orase precum Macin, oferta este si mai buna. Cea mai ieftina este de 88,85 de lei, iar cea mai scumpa ajunge la 236,85 de lei/ MWh.Ofertele pentru orasul din vestul tarii sunt asemanatoare cu cele din Cluj Napoca, adica 93,60 de lei, iar pentru localitatile mai mici, precum Cerneteaz, preturile mai sar in sus cu aproape 2,5 lei.In general, veti avea nevoie de urmatoarele acte pentru incheierea unui contract de furnizare gaze: