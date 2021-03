Ce poti cumpara in schimbul celor mai scumpe actiuni din lume. Daca ai detine cateva, ai fi milionar

Dulcea actiune la care ne uitam cu jind

O actiune "de firma"

Si chiar daca nu este cel mai bogat om de pe planeta, Warren Buffett este cel care detine compania cu cele mai scumpe actiuni din lume. Este vorba despre actiunile. Pretul acesteia a fost la inceputul zilei de peste 400.000 de dolari (335.000 euro ), dar a coborat cu peste 2.000 de dolari la ora editarii acestui material.BRK-A este genul de actiune care face si Bitcoinul sa para fara valoare, avand in vedere ca este nevoie de peste 8 Bitcoin, la valoarea actuala sa cumpere o actiune Berkshire. Sau tot ca o comparatie, daca vrei sa detii o actiune de genul acesta va trebui sa o achiti cu peste 200 de monede Ethereum.In momentul de fata, daca detii o actiune Berkshire Hathaway si o vinzi, poti cumpara, in schimbul ei, cinci apartamente in Bucuresti sau chiar o scara intreaga de bloc intr-un oras mai mic. Si pentru ca zilele trecute au fost facute publice preturile Dacia Spring, in schimbul unei astfel de actiuni puteti cumpara vreo 20 de noi masini.Daca vreti sa coboram la ceva mai pamantesc, cu banii pe o astfel de actiune puteti cumpara doua milioane de gume Turbo sau 1,6 milioane de franzele. De asemenea, ati putea plati peste 100.000 de meniuri calde pentru cei care au nevoie.La mare distanta de activele lui Warren Buffett se afla actiunile fabricii de ciocolata Lindt,. Acestea valoareaza undeva la 85.600 de dolari (71.800 euro), si asta numai pentru ca, dupa ultima sesiune de tranzactionare, pretul a scazut cu 500 de dolari. Dar chiar si asa, sa detii o actiune a ciocolatierului nu este de ici de colo.La pretul acesta, cu o singura actiune va permiteti achizitia a cel putin trei case cu tot cu teren in Romania. De asemenea, daca ne luam dupa statisticile INS, pretul mediu al unui hectar de teren arabil in Romania este de undeva la 5.000 de euro, asta inseamna ca va permiteti cel putin 14 hectare de teren. Dar avand in vedere ca sunt judete unde pretul poate fi de doar 2.000 de euro, atunci aveti in proprietate 35 de hectare de teren arabil. Sau chiar va puteti lua de banii acestia un tractor nou.Daca va place ciocolata cu lapte Lindt, atunci cu banii pe o actiune va puteti lua in jur de 43.000 de tablete.Retailerul Next este cel cu cea de-a treia cea mai valoaroasa actiune, cu un pret de peste 7.500 de dolari. Si daca revenim la prima actiune, puteti achizitiona cu ea peste 50 de astfel de actiuni sau doar vreo 4,5 actiuni ale ciocolatierului Lindt.Dar revenind la, o puteti da la schimb pe o masina second hand mai rasarita, puteti schimba toata mobila din casa, daca nu aveti pretentii prea mari la calitate sau chiar puteti achizitiona cateva vacante mai exotice de-a lungul unui an, fara sa va faceti probleme de bani.