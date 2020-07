Cheltuielile salariale la Primaria Bucuresti s-au triplat in patru ani: "De la circa 580 de milioane de lei in 2016 s-a ajuns in 2018 la 1,5 miliarde lei"

"Sub conducerea PSD , cheltuielile statului la nivel local si central au explodat, fara ca romanii si firmele care contribuie din greu la bugetul statului sa simta vreo imbunatatire in serviciile pe care le primesc. Cel mai elocvent exemplu: Primaria Municipiului Bucuresti. In institutia condusa de Gabriela Firea , cheltuielile salariale aproape ca s-au triplat in ultimii 4 ani, dupa cum arata deputatul USR Claudiu Nasui. De la circa 580 de milioane de lei in 2016 s-a ajuns in 2018 la 1,5 miliarde lei. O crestere, asadar, de 2,6 ori, performanta uimitoare si greu de egalat pentru orice intreprindere privata platitoare de taxe si impozite", indica o postare luni pe pagina de Facebook a USR.Deputatul mai spune ca "toate cheltuielile Primariei Capitalei, detaliate pe categorii si ani de mandat, pot fi analizate pe https://bucuresti.openbudget.ro/