Populatia si companiile s-au imprumutat cu aproape 67,5 miliarde de lei de la banci, in primele 10 luni

"Ponderea creditelor noi accesate de populatie si companii, de 24,15% din soldul creditului neguvernamental, reprezinta un procent destul de ridicat, mai ales daca tinem cont ca opt luni din perioada mentionata sunt in context pandemic", spune ARB.Soldul creditului neguvernamental, care totalizeaza 279,17 miliarde lei in luna octombrie 2020, este calculat ca diferenta dintre totalul creditelor acordate populatiei si companiilor si rambursarile partiale si totale, precum si vanzarile de credite.In perioada ianuarie - octombrie 2020, creditarea a fost impulsionata de segmentul companiilor care au accesat 56,35% din volumul de credite noi acordate economiei reale. Creditele acordate populatiei reprezinta 43,62% din totalul imprumuturilor noi acordate. De altfel, si strategiile bancilor din anii trecuti prognozau o intensificare a finantarilor acordate companiilor pentru aceasta perioada.Sistemul bancar romanesc a actionat de la debutul pandemiei ca un amortizor de soc al crizei de sanatate, prin absorbtia problemelor de lichiditate ale clientilor, si a continuat sa finanteze populatia, companiile si statul roman.Repartitia pe monede arata ca populatia si companiile au accesat preponderent credite in moneda nationala in proportie de 82,14%, acestea fiind urmate de imprumuturile in euro , cu o pondere de 14,65%, si de cele in dolari, care au fost contractate exclusiv de companii, cu 3,21%.In primele zece luni ale anului 2020, populatia a accesat credite noi in valoare de 29,41 miliarde lei, iar repartitia pe monede arata ca a fost eliminat aproape in totalitate riscul valutar, in conditiile in care populatia a accesat aproape numai credite in lei (98%). Astfel, populatia a absorbit o felie mai mare din creditarea in moneda nationala.Pe de alta parte, companiile au accesat in perioada mentionata aproape 38 de miliarde de lei, accentul fiind pus tot pe creditarea in moneda nationala, in proportie de 70%, fiind urmata de creditele in euro si dolari."Comunitatea bancara din Romania va participa in continuare la procesul de relansare a economiei romanesti, prin solutii comune ce pot fi identificate ca parte a dialogului dintre comunitatea de afaceri si factorii de decizie institutionala. Masurile trebuie calibrate corespunzator, astfel incat sa permita bancilor sa acorde sprijin pentru clientii aflati in dificultate reala si sa finanteze economia la parametrii necesari unei revigorari cat mai rapide a acesteia, cu mentinerea stabilitatii financiare", mai spun reprezentantii ARB.