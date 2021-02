STUDIU Creditorii din Romania au printre cele mai mari dobanzi din UE

Incalcari flagrante ale legilor nationale si europene

Creditorii nu informeaza corect clientul

Astfel ca, Romania a fost identificata cu una dintre cele mai mari dobanzi anuale efective (DAE) din intreaga Uniune Europeana, respectiv cu 30,341%, pentru un credit de 180 euro acordat de catre o institutie financiar -nebancara (IFN) pe o perioada de 30 de zile."Ambiguitatea costurilor, ascunderea unor costuri sau indreptarea consumatorilor catre produse de creditare cu un cost mai ridicat sunt doar cateva dintre problemele identificate la nivel national si care incalca, in mod flagrant, legislatia in vigoare. Au fost identificate elemente de dezinformare a consumatorului si de publicitate inselatoare", se arata in studiul realizat de Asociatia Credere, la solicitarea Finance Watch Bruxelles.Cu titlu de exemplu, doua banci din Romania promovau acordarea de credite de consum cu dobanda de 8%, fara a informa consumatorul ca daca nu indeplinea anumite conditii noua rata de dobanda era de aproximativ 14%."Spre deosebire de alte tari europene, obtinerea modelului de contract anterior semnarii, cu mici exceptii, este extrem de greu de realizat. Reprezentatii unor entitati financiare au recunoscut ca incurajeaza consumatorii sa semneze contractul pe loc, fara o analiza in prealabil a acestuia", se mai arata in studiu.Toate aceste aspecte reprezinta o incalcare a legislatiei in domeniul protectiei consumatorilor si necesita interventia Comisiei Europene pentru imbunatatirea instrumentelor de protectie pe care trebuie sa le aiba la dispozitie imprumutatii din Romania.In perioada iunie-august 2020 a fost analizat comportamentul a 10 banci si 14 institutii financiar-nebancare (IFN) in privinta procesului de creditare, atat in mediul online, cat si direct in sucursalele entitatilor financiare."Un astfel de studiu a fost realizat si in tari precum Spania sau Irlanda, fiind o actiune coordonata la nivel european, in contextul in care Comisia Europeana analizeaza modificarea Directivei Creditelor de Consum 2008/48 (transpusa in Romania prin OUG 50/2010). Prin urmare, principalul act normativ din Romania care reglementeaza acordarea de credite ar putea fi modificat in viitorul apropiat, la initiativa Comisiei Europene", precizeaza Asociatia.Potrivit studiilor realizate in Romania, Spania si Irlanda, rezulta ca o mare parte dintre entitatile financiare nu ofera informatii pre-contractuale suficiente inainte de acordarea unui credit.De cele mai multe ori, informatiile prezentate sunt neclare, iar 60% dintre consumatori nu pot face o alegere informata atunci cand acceseaza un credit.De asemenea, doar unul din 50 declara ca a primit sfaturi pe acest aspect din partea ofiterului de credit si doar 13% dintre consumatori au fost sfatuiti in legatura cu tipul de produs de creditare care se muleaza pe nevoile si situatia personala. Nu in ultimul rand, neregulile pe piata creditului de consum sunt mai accentuate in cazul creditelor acordate de catre IFN-uri in mediul online."Studiul confirma necesitatea urgenta de a revizui Directiva 2008/48 privind creditele de consum pentru a contracara practicile abuzive care agraveaza problema supraindatorarii cu care se confrunta consumatorii europeni", spune Benoit Lallemand, secretar general Finance Watch.De asemenea, presedintele Asociatiei Credere, Dorin Tanase, spune ca studiul, dincolo de modificarea directivei europene, releva necesitatea implementarii la nivel national a unei solutii de plafonare a dobanzilor pentru creditele de scurta durata acordate de catre institutiile financiar-nebancare (IFN)."Publicarea modelului de contract de credit pe site-ul propriu, precum si instruirea angajatilor din industria financiara pentru a informa corespunzator consumatorii la momentul acordarii creditului, in acord cu legislatia din domeniu, ar trebui sa reprezinte prioritati pentru sistemul bancar si financiar din Romania", a precizat Tanase.