Creditul care te costa cel putin 10 lei pe zi, dar care probabil nu merita

Credit pe 45 de zile

CITESTE SI:

Acest gen de imprumuturi sunt foarte accesate in perioada lui decembrie pentru ca ne pregatim de "shoppingul sarbatorilor", cand "trebuie sa luam cadouri si sa avem masa plina, iar casa sa radieze a bunastare".Pentru ca este o perioada in care avem nevoie de bani, iar multi dintre noi nu-i avem la indemana, creditele rapide si mici sunt cele la care apelam.Aceste credite vin cu costuri foarte mari, mai ales ca vorbim de perioade de returnare a sumelor imprumutate extreme de scurte. Astfel ca, Ziare.com a facut o simulare de creditare pe 30 si 45 de zile, pentru situatia in care imprumuti doar 1.000 de lei.Potrivit simulatoarelor de credite rapide, Mobilo Credit pare sa aiba cea mai buna oferta pe acest segment, in conditiile in care dupa 30 de zile, pentru acei 1.000 de lei imprumutati, va trebui sa dai inapoi 1.300 de lei. Impartit la 30 de zile, costul imprumutului tau ajunge la 10 lei pe zi.Urmatorii ofertanti din piata sunt ceva mai scumpi, astfel ca la ei costul de creditare pe zi se ridica la 12 lei. Este vorba despre Viva Credit, TeleCredit, ExtraSimplu si CreditPrime. In cazul lor, costurile de creditare se ridica la 360 de lei, asta si pentru ca vin cu o DAE de peste 4.100%, fata de un 2.300% la primul ofertant.Ferratum este creditorul cu una dintre cele mai scumpe oferte de pe piata, avand costuri de imprumut pentru 1.000 de lei de 387 de lei, adica vine cu costuri pe zi de 12,9 lei.Poate simti ca nu te descurci cu banii atat de bine si vrei sa-i returnezi undeva la inceputul lui februarie sau sfarsitul lui ianuarie, asa ca spui ca o perioada de rambursare mai mare te poate ajuta. O astfel de perioada vine si cu costuri ceva mai mari din cauza numarului mai mare de zile. Din acest motiv, nici nu sunt prea multi ofertanti ca la creditarea pe 30 de zile.Aici, Viva Credit si CreditPrime vin cu oferte pentru care trebuie sa rambursezi 1540 de lei, adica imprumutul vine cu un cost pe zi de 12 lei pe zi. In schimb, la Ferratum va trebui sa achiti un cost de creditare de 580,5 de lei pe langa suma imprumutata, adica tot 12,9 lei pe zi.