Criptomoneda-vedeta a internetului: a crescut de 5 ori intr-o luna

Cresterea fulminanta a Cardano

Fete cunoscute au investit in Cardano

Why did I buy Cardano (ADA)? Well, for one thing, it's affordable to almost everyone. It's pennies compared to my other holdings like Bitcoin, which is over $50,000 a single coin. I believe everyone should be able to afford cryptocurrency. And here is one I believe in. pic.twitter.com/fyLvNzKm5Q - Gene Simmons (@genesimmons) February 19, 2021

Cardano, cot la cot cu Polkadot

Sustinuta de la inceputul anului de internautii prezenti pe reteaua de socializare Reddit, Cardano a crescut de la 18 centi pana la un varf de 97 de centi in data de 12 februarie, iar acum, in momentul publicarii acestui material, are un pret de cumparare de 94 de centi si unul de vanzare de 90 de centi.In momentul de fata, Cardano se lupta pentru locul 4 in topul criptomonedelor, daca ne luam dupa capitalizare, trecand peste Polkadot si XRP pentru o scurta perioada de timp.Si in timp ce a fost sustinuta de comunitatile online, asa cum s-a intamplat si cu meme- moneda Dogecoin, Cardano are in spate mai mult decat o gluma, aceasta se bazeaza pe fundamentele sale de creare.Creatorul acestei monede a luat in considerare toate piedicile care sunt acum in tehnologia blockchain si de care se lovesc o parte din celelalte monede, precum, lipsa vitezei, comisioane foarte mari si altele iar abia apoi a creat-o.Mai mult, Cardano se bazeaza foarte mult pe investitorii institutionali pentru a atrage de partea sa alti investitori si pentru a creste accelerat.De asemenea, faptul ca ADA a fost implementata in Haskell, un limbaj de programare functional cunoscut pentru aplicatiile sale cu raspundere ridicata, ar putea deschide foarte multe usi catre afaceri uriase si chiar guverne, sunt de parere expertii, citati de CoinTelegraph.com Desi au acelasi "tata", Cardano are sanse foarte mari sa isi aroge un segment de piata total diferit de Ethereum, unul in care sunt implicate marii jucatori din pietele financiare.Trendul pe aceasta criptomoneda este sustinut public si de o serie de vedete, iar ultima dintre ele este chiar basistul cunoscutei formatii rock Kiss, Gene Simmons, care tocmai a anuntat pe Twitter ca a cumparat Cardano de 300.000 de dolari, motivand ca el chiar crede in acest proiect.Cu toate acestea, vedeta a avertizat ca nu este un consultant financiar , iar cei care-l urmaresc sa considere acest anunt drept un simplu anunt si nu ca sfat financiar.Dupa acest anunt, fondatorul Cardano si co-fondator al Ethereum, Charles Hoskins, i-a urat bun venit lui Simmons in comunitatea ADA si l-a invitat sa-l contacteze in privat daca are nevoie de ajutor.Vedeta a recunoscut ca aceasta nu este singura criptomoneda in care a investit, el bagand bani si in Bitcoin. De asemenea, a mai cumparat Ethereum de 300.000 de dolari cand aceasta era numai 300 de dolari, si alti 300.000 de dolari in Binance Coin (BNB).In momentul de fata, potrivit platformei Investing.com , Cardano are o capitalizare de peste 28 de miliarde de dolari si se afla pe locul sase in acest clasament. Iar daca isi pastreaza ritmul de la inceputul anului, aceasta ar putea sa depaseasca Polkadot destul de curand si sa treaca pe locul 5.Ce-i drept, in aceasta saptamana si-a mai temperat cresterea, fata de restul ultimelor 6 saptamani, iar astazi, 19 februarie, chiar a scazut putin fiind pe minus cu 1,34%. Dar odata ce va sparge pragul psihologic de 1 dolar, Cardano ar putea aduce din nou profituri consistente celor care cred in aceasta moneda.