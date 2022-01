Cum faci economii de Craciun?

Craciunul este perioada perfecta pentru petrecerile in familie, cand gatim multe feluri de mancare si stam cuminti la gura sobei in timp ce focul dogoreste. Insa la fel de adevarat este ca perioada Craciunului este si o perioada in care facem foarte multe cumparaturi si ne "zboara" banii mai repede din buzunar.

Cadourile, decoratiunile si cheltuielile de deplasare ce apar in acest sezon ajung sa fie o povara la un moment dat, cand realizam ca portofelul nostru este din ce in ce mai subtire. Cum poti sa eviti aceste situatii? Cu putina creativitate. Afla mai jos cateva trucuri.

In loc sa mergi sa cumperi felicitari, apoi sa stai sa le scrii si sa mergi la posta sa le trimiti, mai bine intra pe Internet, pe un site de specialitate si alege din sute, chiar mii de modele, si trimite on-line o felicitare, te sfatuieste Life 123. In acest fel vei economisi energie, timp si bani.

Uita de cutiile de cadouri scumpe si impopotonate. Mergi la librarie, cumpara un sul de folie cu tema de Craciun si pune-te pe treaba. Cu putina rabdare si imaginatie o sa faci cateva ambalaje unice si toti le vor privi cu admiratie. Daca nu vor fi admirate pentru fumusete, sigur vor fi apreciate pentru efortul depus de tine la confectionarea lor.

Chiar daca cel natural este mai atragator si familia ta are obiceiul de a cumpara unul in fiecare an, acum opteaza pentru un brad artificial. Gandeste-te ca anul viitor o sa economisesti si mai mult pentru ca vei folosi acelasi pom de Craciun.

Ads

Daca te gandesti ca o sa iti lipseasca mirosul proaspat de brad din casa, poti cumpara cateva coronite si sa le pui in diferite colturi din casa. Astfel, mirosul de brad te va insoti si nu vei mai simti lipsa unui brad natural.

Poti economisi bani implicandu-ti copiii in anumite activitati, fie ele gatit sau impachetat cadouri. Cum anume? Pai copiii se plictisesc repede de jucariile lor si vei fi nevoit sa le cumperi altele noi, insa daca ii vei lua pe langa tine cand gatesti sau cand ambalezi cadourile, acestia vor uita de jucariile noi si se vor bucura impreuna cu tine de momentele magice.

Daca nu vrei sa dai banii pe cadouri scumpe, poti face daruri gustoase. Pregateste cateva prajituri carora nimeni nu le-ar putea rezista si ai scapat de goana dupa cumparaturi si de banii aruncati aiurea pe cadouri cu care vei merge la nimereala. Chiar si in cazul in care ti se spune ca darul este minunat, este posibil sa ti se spuna din bun simt...

Inainte sa mergi la cumparaturi, fa o lista pe care sa treci tot ceea ce iti trebuie. Cand mergi la cumparaturi intra in magazin, cumpara tot de pe lista si apoi iesi rapid. Nu mai zabovi in magazin si nu te mai uita aiurea printre raioane, pentru ca sigur mai gasesti ceva care sa te atraga si care-ti va ingreuna nota de plata.