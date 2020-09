Cum faci sa ai mai multi bani. Sfaturile unui expert

Ce face Diana? Organizeaza. Spatii, timp, bugete. Practic, orice. De aceea am invitat-o azi sa le explice cititorilor Ziare.com cum sa se organizeze mai bine pentru a avea mai multi bani. Sau cum sa ne administram veniturile si cheltuielile eficient, pe scurt."Una este sa imi iau o inghetata pe strada fiindca mi s-a facut pofta si alta este sa merg la mall ca sa cumpar ceva, fara a sti ce este acel ceva, cum arata si la ce foloseste. Prima actiune nu imi destabilizeaza bugetul, ba chiar ma racoreste si imi da o stare de bine. Clasez cheltuiala ca pe una cu finalitate buna. In schimb, ceva-ul are mari sanse sa se transforme in surplus. Si cum ce e prea mult strica, este clar ca vom avea de a face si cu alte probleme de organizare decat cele de natura financiara", explica Diana Mihaila. Ca organizator profesionist, ea are 5 reguli de baza dupa care se ghideaza cand vine vorba de bugetul personal. Iata-le explicate mai jos:Regula Zgarcitului spune sa amanam decizia de moment macar una - doua zile pentru a vedea daca avem sau ne neaparat nevoie de lucrul sau de serviciul care a starnit dorinta de cumparare. Ragazul ne permite sa trecem prin mai multe filtre decizia si sa diminuam ponderea emotionalului.E simplu! Intr-o agenda, aplicatie mobila sau document Excel tinem evidenta veniturilor si a cheltuielilor lunare. Evaluarea perioadei ne arata si ce facem in mod mai putin constient cu finantele personale. Adica pe unde ni se scurg banii printre degete fara a ne da seama! De exemplu, o cafea cumparata in fiecare zi lucratoare poate aduce cheltuieli de 200, chiar 400 de lei, explica Diana Mihaila. Un cost ce poate fi redus, daca se impune, doar trezindu-ne cu 15 minute mai devreme pentru a prepara cafeaua acasa. In limbaj de specialitate, acesta se numeste "Efectul latte", mai spune aceasta.Diana Mihaila spune ca principiul face conexiunea dintre o achizitie simpla din viata unui om (ex.: cumpararea unei cafele in drum spre birou) si procesul de economisire. In momentul in care cumperi zilnic o cafea dintr-un loc pe care il preferi si repeti aceasta achizitie timp de 45-60 zile, se contureaza un ritual ce presupune cheltuirea unei sume de bani care in timp nu ti se va mai parea deranjanta, chiar daca totalul este semnificativ. Intrand in obisnuinta devine normal. Iar asta face sa pierdem din vedere cheltuiala in sine.Reintorcandu-ne la registrul de venituri si cheltuieli, el trebuie sa mai aiba o coloana: de economii . Economisirea este la fel de importanta ca celelalte doua categorii, caci un fond de siguranta ne poate scoate din situatii neprevazute. Aceasta este o activitate ce trebuie educata si antrenata. Suma pe care o punem de-o parte trebuie sa ne intre in rutina si sa nu o resimtim ca pe un disconfort. Cand ne obisnuim cu plafonul, il mai crestem un pic."Nevoile trebuie puse in balanta cu dorintele pentru a stabili daca este o nevoie de baza, daca este o decizie emotionala, daca economisesc sau investesc banii pe care ii detin", explica Diana Mihaila.Daca doresc sa imi mentin standardul de viata si dupa pensionare, este recomandat sa incep sa pun bani de-o parte cu 20 de ani inainte. Obiectivul este sa am resurse inca 20 de ani dupa. Aceasta este Regula 20-20!O alta regula utila pentru o mai buna educatie financiara este 50-30-20. Adica folosesc 50% din fonduri pentru cheltuieli curente (facturi, rate , mancare), 30% pentru distractie (restaurante, hobby, shopping) si economiseste 20%, conchide Diana Mihaila, pe care o gasesti si pe IdeiOrganizare.ro.