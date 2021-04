Cum reusesc romanii sa-si achite cheltuielile la bugetul de stat?

Romanii trebuie sa-si plateasca contibutia la sanatate CASS si cotributia la pensii CAS. Angajatorii vor suporta contributia asiguratorie pentru munca CAM. Contributia la sanatate este de 10%. Contributia la pensii este in cota de 25%. In conditii deosebite de munca, angajatorul va plati o cota de 4% la contributia la pensii. Deci se va plati cota de 29% de catre angajat si angajator. In conditii speciale de munca, apare o cota suplimentara de 8% care va fi platita la pensii de catre angajator. Deci se va pati cota de 33% de catre angajat si angajator.Fac economie luna de luna pentru a le ajunge banii. Au cheltuieli foarte mari cu facturile la energia electrica, gaze, apa, telefon, internet, impozite, asigurari, leasing, credite la banci. In timpul iernii cele mai mari facturi sunt la gaze si energia electrica. Iata ce pot face romanii pentru a plati mai putin:Pentru reducerea acestor cheltuieli pot folosi becuri economice in loc de becuri clasice cu incandescenta. Un bec economic tine mai mult timp si consuma cu 25-80% mai putin curent electric, deci se face economie la energie. Durata de viata a unui astfel de bec economic, cu LED sau cu halogen este 25 de ori mai mare comparativ cu un bec traditional.Pentru a reduce factura la energie electrica este bine sa se foloseasca aparatele electrocasnice care indeplinesc standardele energetice impuse de Uniunea Europeana si care consuma mai putina electricitate fata de aparatele electrocasnice vechi.Este bine sa fie rezolvate din timp problemele legate de termoizolarea interioara si exterioara a apartamentului sau a casei. Nu trebuie sa se renunte la astfel de lucrari de renovare a locuintei pentru ca sunt foarte eficiente in reducerea cheltuielilor de mai tarziu si in plus asigura si un excelent confort casnic. Lucrarile de termoizolare se fac din timp, pentru realizarea lor se folosesc placi de rigips, vata minerala, spuma poliuretanica, polistirenul expandat si extrudat, rulourile din vata sau pasla. Toate aceste lucrari pot ajuta la izolarea buna a locuintei si la reducerea consumului de energie.Majoritatea oamenilor prefera sa plateasca in numerar, cei care utilizeaza cardul la plati online sunt in procent mai mic. Sunt oameni care nu pot tine pasul cu tehnologia si nu se pot obisnui cu platile online. Desigur este si o chestiune de alegere in ceea ce priveste modul de realizare al platilor. Probabil trebuie sa mai treaca cativa zeci de ani, sau cateva generatii, pentru ca oamenii sa foloseasca astfel de sisteme de plati. Ajutorul de deces in anul 2018 are o valoare peste 1000 lei. Potrivit Legii nr. 3/ din 2018 de la bugetul asigurarilor sociale de stat pe acest an, ajutorul de deces este majorat cu 500 lei, in cazul in care inceteaza din viata un membru din familia asiguratului. Familia acestuia poate apela si la ajutorul unor firme care au o gama variata de monumente funerare traditionale, servicii de imbalsamare, de transport persoane si produse specifice de inmormantare (sicrie, aranjamente florale, jerbe, coroane si altele), cum sunt de exemplu firmele de servicii funerare Bucuresti In acest an a fost dat un nou act normativ de catre politicieni prin care se spune ca persoanele care au venitul mai mic de 1200 lei vor primi in fiecare luna un ajutor social in bonuri pentru alimente care sunt in valoare de 500 lei. Acest ajutor se va da de asemenea si persoanelor care nu au venituri, dar care trebuie sa munceasca cateva zile in folosul comunitatii.Un alt act normativ prevede faptul ca persoanele care au varsta de 18-35 de ani pot cere de la stat o suprafata de teren pe care sa-si construiasca o casa, doar daca nu detin un alt teren sau o alta casa. Cererile se depun la primaria locala. Este vorba despre terenurile care sunt in domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale. Terenurile se dau intr-o ordine in functie de prioritatile stabilite de autoritatile locale. Acestea pot intocmi si criterii suplimentare. Fiecare teren se da in folosinta doar atat timp cat va fi o casa pe el, proprietate personala.