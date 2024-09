Cum sa iti organizezi bugetul la inceput de an, pentru a face si economii

Aproape ca a trecut si anul acesta si deja vezi peste tot liste cu dorinte pentru anul viitor. Cum ar fi daca una dintre acestea ar fi in cazul tau sa fii mai cumpatat cu banii si sa nu mai traiesti doar pentru a consuma, ci si pentru a face economii? Poate nu vei reusi sa strangi sume imense, dar orice inceput in acest sens este de bun augur si te va ajuta sa te organizezi financiar mult mai bine.

Iata cateva lucruri pe care le poti face in primele luni din an, pentru un plus de eficienta financiara.

Plateste-ti darile la stat

Plateste toate impozitele si taxele, fie pentru casa si masina, fie ale afacerii pe care o ai, pana in luna martie. Daca reusesti sa faci asta, vei beneficia de reduceri, care, desi nu sunt spectaculoase, cumulate, te pot ajuta sa faci economii.

Chiar daca la inceputul anului multa lume face ca tine si cozile la administratiile financiare ajung adevarate spectacole pe care le vezi la jurnalele de stiri, nici macar nu trebuie sa faci parte din asa ceva, pentru ca acum poti plati online, pe ghiseul.ro.

Asigura-te ca masina nu va fi o sursa de probleme financiare

Ai platit impozitul pentru ea, verifica apoi valabilitatea RCA-ului, ca sa nu te trezesti ca ai surprize si, eventual, calculeaza cat te-ar costa sa iti faci o asigurare online, pe care sa o ai in vedere cand expira cea pe care o ai.

Ads

Rovinieta si data la care trebuie sa faci ITP-ul sunt alte informatii pe care e bine sa le ai proaspete, pentru a nu te trezi cu amenzi usturatoare din neatentie. In plus, nu strica sa ii faci masinii o revizie generala, care iti va prinde bine mai ales in lunile de iarna care au mai ramas.

Daca este nevoie sa schimbi vreo piesa, nu amana momentul, pentru ca pagubele ulterioare pot fi mult mai semnificative decat investitia pe care ai face-o in momentul in care mecanicul descopera o problema minora la masina ta.

Planifica-ti vacanta de vara

Chiar daca vara pare foarte departe, este o idee excelenta sa incepi sa planifici urmatorul concediu important. Cu jumatate de an inainte poti gasi bilete de avion mai ieftine (in ianuarie companiile aeriene au oferte de nerefuzat), cazarile nu te vor costa o avere si poti sa ai in vedere destinatii pe care ti le-ai dorit mereu, dar pentru care nu ai gasit niciodata preturi pe care sa ti le permiti.

Ads

Tot in ianuarie este foarte probabil sa gasesti oferte early bird pentru pachete complete de vacanta, daca planul tau este sa mergi la plaja, vrei sa vizitezi o regiune anume sau pur si simplu preferi preferi sa se ocupe altcineva de organizarea concediului. Verifica site-urile agentiilor de turism pe care le stii si alege unde vei petrece zile libere, pe care le astepti tot anul.

Fa un plan de economisire

Da, vei pune bani deoparte si daca vei face toate cele de mai sus, dar nu strica sa ai si un plan pe termen lung. Ai in vedere un cont de economii in care sa pui in fiecare luna o suma, oricat de mica, o strategie de cumparaturi saptamanala care sa te ajute sa nu mai risipesti mancare (deci si bani) sau chiar exploatarea unui hobby pe care il poti transforma intr-o mini afacere.

Poti sa incerci sa nu mai mananci zilnic la cantina din cladirea de birouri unde muncesti, sa comanzi mai rar mancare acasa si sa incerci sa gatesti mai des. Aceasta schimbare se va vedea nu doar in situatia ta financiara, ci si in cea a sanatatii tale.

Inceputul de an este o perioada ideala pentru mici schimbari care se pot dovedi benefice in viata ta, iar cele financiare sunt extrem de importante. Daca te organizezi si incerci sa constientizezi cat de mult cheltui inutil, esti cu un pas mai aproape de o viata mai buna.

Ads