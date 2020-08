Cum te pregatesti pentru o eventuala criza economica

Pune la adapost banii pe care-i ai

Scapa de datorii

Restructureaza bugetul familiei

Nu face contracte noi

Asigura-ti casa si sanatatea

Implica-te serios la job

Cauta surse alternative de castig

O perioada de recesiune trebuie sa reduca drastic investitiile pe care o familie obisnuita le face. Daca iti doreai un televizor nou, mai bine amana investitia si repara-l pe cel pe care-l ai deja. Banii care erau destinati acestei achizitii ii poti pune la pastrare intr-un depozit bancar pe termen mai lung, pentru ca asa vor aduce o dobanda pe care merita sa o iei in calcul. In felul acesta nu renunti complet la ideea de a avea un televizor nou, de exemplu, si pastrezi banii intr-un loc sigur. Este mai importat sa dormi linistit, decat cu gandul ca ai investit fondul de rezerva al familiei in ceva ce mai putea astepta.Poate ca nu suna tocmai bine, dar la inceputul unei crize economice este recomandat sa scapi de toate datoriile de care poti scapa. In mod cert, returnarea banilor datorati o sa fie mai dificila pe masura ce lucrurile se deterioreaza in economie, iar insistenta celor carora le datorezi bani va fi mai mare. Asa ca plateste impozitele, orice alte datorii ai si straduieste-te sa ai ratele la banca achitate la zi.Este o masura preventiva, dar a calcula care este raportul dintre veniturile si cheltuielile familiei este o solutie foarte inteleapta. In felul acesta vei vedea pe ce se duc banii si nu este deloc rau daca unele din aceste cheltuieli pot fi reduse sau pur si simplu anulate. Nu trebuie sa renunti la confort si la micile placeri, dar este util ca acestea sa fie cu adevarat necesare, fara sa implice o risipa inutila. In fond si la urma urmei, tine cont de vorba englezilor: less is more. Si este o masura foarte inteleapta pentru ca, din aceste mici reduceri de cheltuieli, care nu sunt neaparat necesare, se poate face un fond suplimentar in bugetul familiei, care sa acopere eventuale situatii urgente si neprogramate.Recomandarea valabila in aceasta perioada este sa ai un fond de rezerva care sa-ti permita sa rezisti pe linia de plutire, din punct de vedere financiar, pentru o perioada de trei-patru luni.Este o perioada in care trebuie din start sa refuzi toate prelungirile de contracte la diferite utilitati sau servicii care vin cu bonusuri si impun, in schimb, obligatia de a ramane fidel unei companii pentru anumite perioade de timp. Furnizorii incearca sa-si blocheze clientii, dar nu trebuie sa cazi in aceasta capcana. Nu se stie niciodata daca va fi sau nu nevoie sa renunti la o parte din abonamentele de telefonie mobila sau de internet si televiziune pentru a reduce cheltuielile sau pentru ca nu mai ai cu ce sa le platesti.Asigurarile intra mereu la capitolul cheltuieli, dar in perioade critice sau complicate din punct de vedere economic o asigurare buna de sanatate si pentru bunurile de valoare (casa, masina) sunt garantii ca lucrurile pot fi tinute sub control si ca te poti descurca in situatii limita. Alege un asigurator bun, nu face o asigurare la intamplare, ci una care sa te ajute cu adevarat in caz de nevoie.Din pacate, o perioada de criza economica vine la pachet cu risc crescut de concediere. In consecinta, corectitudinea, implicarea si atentia la locul de munca sunt esentiale. Niciodata nu va fi concediat omul care munceste cu adevarat, pentru ca orice angajator stie ca forta de munca este cea mai importanta resursa pe care o are si isi va proteja angajatii seriosi.Pe de alta parte, nu este nici pe departe momentul sa-ti schimbi jobul. In timpul crizei din 2008, primii oameni care au fost dati afara au fost ultimii veniti. Asa ca este mai bine sa-ti consolidezi locul de munca si sa astepti sa treaca aceasta perioada inainte de a cauta un job nou.Nu este nevoie sa fie un loc de munca pe masura pregatirii tale, ci unul care sa-ti aduca ceva in plus, pentru mai multa siguranta personala si pentru confortul tau psihic. Un job part-time, unul ocazional sau participarea la o afacere care merge bine pot fi solutii care sa-ti ofere alternative de castig.