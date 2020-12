Cum se vor face cumparaturile online in 2021

Ce se va schimba atunci cand faci cumparaturi online cu cardul?

Tocmai pentru a preveni tentativele de frauda si pentru a actualiza sistemele de securizare a platilor electronice, incepand cu luna ianuarie va ajunge in Romania o noua directiva europeana, care presupune o autorizare mult mai sigura a platii cu cardul online. Astfel, toti operatorii economici participanti la sistemul de plati electronice din spatiul economic european vor implementa autorizarea platilor in doi pasi.Introdus cu scopul de a reduce fraudele din e-commerce prin adaugarea unui filtru de protectie pentru clienti atunci cand fac o plata online, 3D Secure este un standard international de securitate pentru platile cu cardul online.Incepand cu 1 ianuarie 2021 toate platile cu cardul efectuate la magazinele online din Europa, inclusiv Romania, vor trece prin fluxul 3D Secure si autorizare a platilor cu minimum doi factori (ceva ce esti - amprenta/face ID, ceva ce detii - telefon/cartela, ceva ce cunosti - parola/PIN), conform directivei europene.Acest lucru inseamna ca unele tranzactii ar putea fi respinse, in situatia in care magazinul online de pe care vrei sa faci cumparaturi nu a implementat acest protocol de securitate.Dincolo de masurile de securitate implementate de industria bancara, pentru a te ajuta sa te bucuri de cumparaturi online in siguranta, bancherii de la ING Bank Romania vin cu o serie de recomandari.Foarte multi dintre noi primim newslettere de la magazinele online pe care le preferam. Majoritatea vin la intervale regulate si au un stil aparte, usor de identificat. Insa obisnuinta este moartea sigurantei atunci cand vorbim de astfel de comunicari, pe care ar trebui sa le verificam de fiecare data.Atunci cand primesti un newsletter, pune-ti urmatoarele intrebari: Era ceva asteptat? Are formatul cunoscut? Are aceeasi adresa la expeditor ca cele anterioare? Iar, daca primesti un newsletter de la un site la care nu te-ai inscris, este recomandat sa nu reactionezi la el.Totodata, nu da curs ofertelor prea tentante care vin prin e-mail, SMS sau telefon. De obicei, cand o oferta este prea buna ca sa fie adevarata, cel mai probabil este o pacaleala.Cel mai indicat este sa accesezi website-ul magazinului online prin introducerea manuala a adresei web, fara a face clic pe link-uri din newslettere. Insa, daca ai accesat un link pe care l-ai primit in newsletter, verifica cu atentie pagina pe care ai ajuns si asigura-te ca website-ul este securizat.Este ceva usor de identificat, prin iconita cu lacat care se afiseaza inaintea denumirii website-ului, in bara de navigare a browser-ului, precum si in adresa propriu-zisa (https inainte de denumire).De asemenea, este recomandat sa cumperi de pe website-uri in care ai incredere, de unde ai mai cumparat si in trecut si sa eviti sa faci cumparaturi cu o valoare mare in magazinele online noi sau pe care nu le-ai verificat inainte. Iar un alt detaliu important de care ar trebui sa tii cont de fiecare data este sa nu faci cumparaturi online atunci cand esti conectat/a la retelele de wifi publice.Pentru platformele de tip marketplace, verifica cu atentie recenziile vanzatorilor si nu furniza niciodata detaliile de card la incheierea unor astfel de tranzactii. Opteaza pentru plata prin platforma oficiala sau ramburs la livrarea produsului si nu ezita sa oferi recenzii negative daca produsul sau interactiunea cu vanzatorul nu sunt conform asteptarilor.Important de retinut este ca, daca ai orice urma de suspiciune, sa nu continui plata. Fii atent de fiecare data la detalii si la suma totala atat cand esti pe pagina magazinului online, cat si in momentul in care aprobi tranzactiile prin 3DSecure si, apoi, la inregistrarea platii in contul tau. Daca sesizezi diferente, este important sa notifici imediat banca.In incheiere, trebuie sa stii ca banca nu ti-ar cere niciodata detalii despre contul sau cardul tau prin e-mail, SMS sau telefon (in acest caz doar daca ai apelat tu la call-center). Regula se aplica pentru orice comerciant sau persoana care incearca sa le obtina.