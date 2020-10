Lira turceasca a atins un minim record, pe fondul tensiunilor cu SUA legate de achizitia de sisteme de aparare antiaeriana din Rusia

Moneda turceasca s-a depreciat semnificativ in ultimii doi ani, evolutia negativa fiind amplificata recent de implicarea Ankarei intr-o serie de conflicte geopolitice care le includ pe cele din Libia, Nagorno-Karabah, disputa privind resursele naturale din estul Mediteranei si achizitia de sisteme de aparare rusesti S-400.Miercuri, Washingtonul a criticat dur informatiile ca Turcia se pregateste sa testeze sistemul de aparare S-400 cumparat din Rusia, in pofida opozitiei americane si a celorlalte tari aliate din cadrul NATO.Ministerul turc al Apararii nu a comentat informatiile, dar reactia SUA a fost prompta."Suntem profund ingrijorati de informatiile ca Turcia isi continua eforturile de a pune in functiune S-400. Continuam sa subliniem la cel mai inalt nivel ca tranzactia referitoare la S-400 ramane un obstacol major in relatia bilaterala si cea din cadrul NATO, precum si un risc pentru posibile sanctiuni", a aratat Departamentul de Stat.Geopolitica este doar o parte din poveste, a spus Erik Meyersson, economist senior la Handelsbanken Macro Research in Stockholm."Problemele financiare ale Turciei sunt mai profunde si au legatura cu schimbarile din institutiile politice, cu alte cuvinte cu masura in care Turcia devine o tara mai autoritarista", a declarat Meyersson pentru CNBC.Acest lucru s-a manifestat sub forma unei interventii mai mari in politica bancii centrale din partea presedintelui Recep Tayyip Erdogan si independenta mai scazuta a institutiilor financiare in general, care au influentat puternic increderea investitorilor.Banca centrala a Turciei a surprins totusi investitorii, majorand principala rata a dobanzii de la 8,25% la 10,25%, contrar apelurilor presedintelui de a mentine dobanzile la un nivel scazut.