Analisti financiari: Euro va ajunge la 4,9742 de lei in decurs de 12 luni

Aproape 90% dintre analistii financiari chestionati anticipeaza ca rata de schimb leu euro se va deprecia in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala).Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9208, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 4,9742 lei pentru un euro.In cadrul sondajului realizat lunar de Asociatia CFA Romania din aprilie au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna decembrie 2020 releva ca, in ceea ce priveste durata impactului economic al coronavirusului, cea mai mare parte a respondentilor (peste 51%) anticipeaza ca acesta se va resimti pana in trimestrul II al anului 2022.Valoarea medie a anticipatiilor privind evolutia in termeni reali a PIB in anul 2021 este +3,6%. Datoria publica ca procent in PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la 51%. Anticipatiile respondentilor sunt de adoptare a euro de catre Romania in anul 2029."Este de remarcat faptul ca 63% din participantii la sondaj considera pretul proprietatilor imobiliare din marile orase ca fiind supraevaluat. De asemenea participantii la sondaj anticipeaza revenirea inflatiei, 63% dintre participanti considerand ca rata inflatiei va creste in urmatoarele 12 luni", spun cei de la CFA Romania.Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut, in luna ianuarie, fata de luna anterioara, cu 5,3 puncte pana la valoarea de 55,7 puncte, conform comunicatului organizatiei.Fata de aceeasi luna a anului anterior, indicatorul a scazut cu 8 puncte, evolutia datorandu-se ambelor componente ale acestuia."Este a treia luna consecutiva de crestere substantiala a increderii in economie si a patra luna consecutiva de crestere a componentei de anticipatii a indicatorului, evolutia indicatorului fiind in concordanta cu evolutia parametrilor", a declarat Adrian Codirlasu, vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.