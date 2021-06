Darea in plata vine in ajutorul celor executati silit sau care au credite in franci elvetieni. Care sunt conditiile pentru a intra sub protectia legii

Un drum lung cat un deceniu

Darea in plata, utila si pentru cei executati silit

"Asadar, daca rata la banca a crescut cu mai mult de 50% fata de momentul semnarii contractului sau cursul de schimb a crescut cu mai mult de 52,6% fata de data incheierii contractului, debitorul poate solicita reechilibrarea contractului, iar banca e obligata sa accepte. Astfel ca, toti cei cu credite in franci elvetieni intra sub incidenta legii" a declarat fostul deputat Daniel Zamfir.Acesta ii indeamna pe toti cei care au contracte de credit , a caror rata a crescut cu mai mult de 50%, sa notifice banca sa le reechilibreze contractele.Pe de alta partea, avocatul Gheorghe Piperea, unul dintre principalii pioni care au condus la aparitia acestei legi spune ca legea darii in plata, in varianta imbunatatita in 2020, este constitutionala."Cei care vor avea de suferit de pe urma crizei economice au acum la dispozitie un adevarat scut de protectie, practic indestructibil", a declarat avocatul.Epopeea darii in plata a inceput in urma cu mai bine de 10 ani, dupa criza din 2008, cand multi dintre cei care aveau credite in franci elvetieni s-au trezit cu o dublare a monedei elvetiene fata de leu , astfel ca ratele la credite, pur si simplu, au explodat.Curtea Constitutionala a decis joi ca modificarile aduse Legii nr. 77/2016 privind darea in plata sunt constitutionale, cu exceptia unui articol.Cu unanimitate de voturi s-a decis in cadrul controlului legilor posterior promulgarii, o exceptie de neconstitutionalitate si a constatat ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. 8 alin.(5) tezele a doua si a treia din Legea nr.77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite.In urma cu exact doua luni, Asociatia Credere pentru Informarea, Consilierea si Educarea Consumatorilor anunta ca a trimis un memoriu la CCR , in sprijinul constitutionalitatii modificarilor aduse acestei legi, care permit reechilibrarea contractelor de credit prin intermediul instantelor de judecata."Parlamentul Romaniei adopta in aprilie 2020 modificari la Legea 77/2016 privind darea in plata, avand la baza indrumarile Curtii Constitutionale cuprinse in istorica decizie nr. 731/2019. Prin aceasta decizie, magistratii CCR au retinut modalitatea eronata in care instantele de judecata au solutionat dosarele pe darea in plata, in detrimentul imprumutatilor, cu consecinte dramatice asupra vietii justitiabililor, sporind neincrederea in actul de justitie din Romania. Interpretarile eronate ale instantelor de judecata au vizat notiunea de impreviziune cuprinsa in legea darii in plata. In acest context, Parlamentul a instituit prin lege criterii de impreviziune, adica au fost determinate acele situatii de dezechilibru existente in materia contractelor de credit", preciza Credere. Legea darii in plata a fost contestata de catre entitatile bancare in circa 2.000 de dosare, acesta fiind cel mai contestat act normativ din istoria Curtii Constitutionale din Romania."Ceea ce s-a intamplat astazi este ca avem o definitie a impreviziunii, deci practic se inlatura echivocul, se inlatura interpretarile, se inlatura practic toate apararile institutiilor de credit care pana acum conduceau la pierderea proceselor. Avem acum o certitudine a victoriei in dosare, cel putin sub aspectul impreviziunii, avem un prag de 52,6% absolut constitutional si un articol care spune ca reechilibrarea contractelor este primordial si ar trebui sa fie prima preocupare a instantelor judecatoresti", a declarat avocata Alexandra Ianul, intr-un clip video.In ceea ce priveste art. 8. alin. 5, declarat in forma actualizata, neconstitutional, asta nu inseamna ca executatii silit ale caror imobile au fost valorificate nu vor putea avea acces la procedura."Va trebui indeplinit si pragul de 52,6%, astfel si cei deja executati au acces la lege. Este o mare victorie", a mai declarat avocata.In momentul de fata, mii de romani au credite sau au avut credite in franci elvetieni pe care nu le-au mai putut achita si au fost executati sau inca se mai judeca cu bancile.