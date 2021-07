De ce este importanta stabilitatea financiara si care sunt primii trei pasi spre acest obiectiv

O vorba din popor spune, in privinta banilor, ca "multi ai, multi cheltui", si numerosi experti in consiliere financiara par sa fie de acord. De multe ori, poate de prea multe ori, cheltuim mai mult decat ar fi cazul, condusi de impuls si de satisfactia imediata, fara sa ne gandim cu atentie daca avem nevoie cu adevarat de un produs sau un serviciu. Primul pas spre echilibrul financiar consta intr-o evaluare corecta a necesitatilor tale, lasand la o parte micile cadouri sau recompense personale. Este important sa stii pe ce iti cheltui banii si sa decizi care sunt platile esentiale si care sunt cele care pot fi eliminate. In mod ideal, veniturile tale ar trebui sa acopere costurile unui trai decent si sa iti si ramana niste bani pentru economii sau investitii semnificative in ameliorarea stilului de viata.Pe langa datoriile generate de imprumuturi bancare sau de la prieteni, este important sa iti achiti contributiile la sistemul de asigurari de stat. Daca ai un contract de munca, atunci angajatorul se ocupa de astfel de plati. In schimb, daca ai un alt tip de contract sau de incadrare este posibil sa fii nevoit sa te ocupi singur. Ca sa simplifici lucrurile, daca esti, de exemplu, o persoana fizica autorizata poti folosi un, care te poate ajuta sa afli taxele pe care le datorezi pentru venituri obtinute in baza unui contract de prestari servicii. Daca iti permiti, pe langa contributiile la asigurarile de stat, poti investi intr-o pensie privata, o asigurare medicala privata sau sa iti faci o asigurare de viata. In felul acesta beneficiezi de o oarecare protectie in caz de situatii neprevazute si poti evita cheltuieli si mai mari si alte imprumuturi.Realizarea unui buget lunar nu iti va lua foarte mult timp, dar se va dovedi a fi foarte utila, mai ales pe termen lung, cand vei constata beneficiile si economiile pe care un simplu plan financiar le poate genera. Unii experti sunt de parere ca ar trebui sa te platesti mai intai pe tine, deci sa iti pui deoparte suma de care ai nevoie pentru traiul de zi cu zi, iar mai apoi sa iti platesti datoriile si, in cele din urma, daca exista resursele necesare, sa aloci si o suma pertinenta pentru un fond de urgente sau de economii. Aceste doua tipuri de fonduri sunt si ele foarte importante, ca sa te bucuri de stabilitate financiara si ca sa investesti in ceea ce conteaza cel mai mult pentru tine.