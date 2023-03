De luni, titlurile de stat vor putea fi decontate in sistemul Euroclear

Titlurile de stat vor putea fi decontate, de luni, in Euroclear (cel mai mare sistem de reglementare a tranzactiilor cu titluri din lume), ceea ce ar trebui sa faciliteze accesul investitorilor straini la acestea, fara a mai fi nevoie de custodia institutiilor de credit rezidente.

"Prin intermediul acestei conexiuni se are in vedere facilitarea accesului potentialilor investitori nerezidenti (acestia putand dobandi si detine titluri de stat pe baza relatiilor contractuale) la titlurile de stat emise de MEF pe piata interna si decontate in SAFIR, nefiind astfel nevoiti sa dezvolte noi relatii contractuale de custodie cu institutii de credit rezidente, participante la sistemul SaFIR", se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Ministerul Economiei si Finantelor (MEF).

Ministerul a explicat ca "dupa listarea titlurilor de stat pe piata bursiera, MEF si BNR s-au axat pe asigurarea conectivitatii depozitarului titlurilor de stat (SaFIR), localizat la nivelul Bancii Nationale a Romaniei, cu un depozitar international, consacrat din UE".

Ministerul Economiei si Finantelor si Banca Nationala a Romaniei (BNR) au modernizat sistemele si platformele de tranzactionare a titlurilor de stat, ca sa dezvolte infrastructura pietei primare si secundare aferente titlurilor de stat si ca sa asigure cresterea transparentei si predictibilitatii in procesul de administrare a datoriei publice, informeaza NewsIn.

