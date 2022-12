De pe Wall Street in Siberia: Condamnat la 26 de luni de inchisoare si deportare

Alexei Koval, care a recunoscut ca a conspirat cu fostul bancher UBS Igor Poteroba pentru a face 1,4 milioane de dolari dintr-o schema de investitii bazata pe informatii din interior, care a durat patru ani de zile, a fost condamnat la 26 de luni de inchisoare.

Koval, in varsta de 37 de ani, care a lucrat la Northern Trust inainte de arestarea sa in martie 2010, a fost condamnat de un tribunal din Manhattan dupa ce a pledat vinovat, in ianuarie, la acuzatiile de conspiratie si frauda, informeaza New York Post.

"Actiunile mele au provocat atat de multe distrugeri, atata durere multor oameni", i-a spus Koval judecatorului.

Koval este inchis intr-o inchisoare din Brooklyn si va fi deportat in Siberia, de unde provine, o data ce isi ispaseste pedeapsa.

Poteroba, in varsta tot de 37 de ani, a fost condamnat la 22 de luni de inchisoare, in martie, dupa ce a pledat vinovat la acuzatiile de tranzactii bazate pe informatii din interior. El a marturisit ca isi informa prietenii de viitoarele fuziuni.

