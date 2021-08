Dobanda la economii de 7% pe an, la Credit Capital. Albert Einstein a numit cea de-a 8-a minune a lumii: Dobanda Compusa

depuneri,

retrageri de fond social,

dobanda.

comisia de cenzori,

supravegherea permanenta din partea Uniunii C.A.R. Armonia, din care facem parte,

controlul lunar din partea Fondului de Garantare al C.A.R.

sustinerea cheltuielilor de functionare,

consolidarea rezervelor statutare sau a fondului de risc intern.

telefonic la numerele 0351.44.44.00 sau 0772.02.40.78,

prin email la office@creditcapital.eu

Despre economisire in general si despre dobanzi avantajoase in particular am discutat cu Mihai Rosculeasa, presedintele Credit Capital.Pandemia ne-a obligat la economisire prin faptul ca, vrand-nevrand, n-am mai plecat ca altadata spre atatea zari. Mai mult, stand acasa n-am mai cheltuit bani si nici macar n-am mai mers atat de mult cu masina pe plan intern. Nu doar in Romania s-a intamplat asa, ci este un trend global. Nemaicheltuind bani, oamenii i-au pus la saltea, in banci sau unde au gasit dobanzi avantajoase.Pentru economii avem la dispozitie banca sau C.A.R.-ul. Dar unde sa tii banii cu o dobanda la economii avantajoasa? Aceasta este intrebarea pe care si-o pun foarte multe persoane.Cum spuneam, exista doua alternative de economisire autorizate de BNR, bancile si casele de ajutor reciproc.Variantele de economisire in cadrul acestor doua alternative sunt suficiente, dar nu in toate cazurile sunt la fel de profitabile.Bancile au avantajul ca au sedii mai numeroase decat C.A.R.-urile. Au mult mai multe produse de economisire, care se pot plia pe nevoile oamenilor. Din pacate, uneori este prea multa birocratie pentru a deschide un depozit, iar taxele sunt ceva mai mari.Daca nu scoateti banii la o dată prestabilita, veti fi taxati si mai mult. Un alt mare dezavantaj al bancilor este ca atunci cand acestea nu au nevoie de lichiditate, dobanzile la depozite sau la conturile de economii sunt destul de mici.Pentru a putea tine banii in pusculita unei Case de Ajutor Reciproc, va trebui sa devii mai intai membru acelui CAR. Platesti o contributie lunara care variaza in functie de politica fiecarei astfel de institutii, care este de minimum 10 lei. Banii de la CAR sunt garantati de Fondul de Garantare al C.A.R. Asa se intampla si la banca, unde banii sunt garantati de Fondul de Garantare al depozitelor.Insa dobanzile la economii in cadrul C.A.R. sunt ceva mai atragatoare, duble sau chiar triple fata de depozitele bancare.La depozitele bancare, rar dobanzile mai depasesc 3%. Iar cand vine vorba de conturile de economii, acestea sunt si mai mici, cu o medie de aproape 1%.Dobanda la economii in cazul CAR este ceva mai atragatoare. Acesta ajunge undeva la 7-10%, adica cu patru pana la sapte procente in plus. Pe parcursul unei perioade de timp mai indelungate, aceste procente in plus pot face diferenta.Cat castigi de la banca si cat de la un C.A.R., este un calcul relativ usor de facut.Cele mai apropiate produse ale celor doua parti sunt depozitele bancare, la banca, si fondul social, la C.A.R.Am luat in calcul depunerea sumei 10.000 de lei, timp de 12 de luni pentru a vedea care institutie va va aduce un profit mai mare.In cazul bancii, la o dobandă 3% pe an, veti ajunge la un profit brut de 300 de lei, după cele 12 de luni de economisire. Suma care se impoziteaza cu 10%. Deci 270 lei: )In cazul unei Case de Ajutor Reciproc, cu un randament de 7% pe an cu capitalizare, după cele 12 de luni, veti ajunge sa aveti un castig neimpozitat, de 720 lei.Comparand 270 cu 720 vedem ca in functie de sumele economisite ocazional, unele CAR-uri pot deveni foarte avantajoase comparativ cu bancile.Conduc CAR-uri de peste 11 ani si cunosc modul de functionare al acestor institutii. Dar hai sa vedem ce avantaje au CAR-urile si cum castigi bani prin intermediul acestora.Oamenii sunt dispusi sa devina membri ai Casei de Ajutor Reciproc Credit Capital si sa economiseasca prin intermediul fondului social deoarece acesta prezinta 5 avantaje majore.In primul rand dobanda anuala a sumelor depuse în Fondul Social este cuprinsa intre 7% si 10%. Aceasta bate orice Depozit Bancar la Termen pus la dispozitie persoanelor fizice din Romania si Titlurile de Stat.In al doilea rand, asemanator titlurilor de stat, dobanda castigata nu este impozabila. Acesta este un avantaj semnificativ in fata depozitelor bancare, a caror dobanda este impozitata.Al treilea avantaj important este legat de contributiile la fondul social. Acestea sunt foarte lichide. Daca un membru doreste sa se retragă, intreaga suma ii este pusa la dispozitie in conformitate cu Politica retragerilor de fond social. Despre aceasta politica ia la cunostinta la inscrierea in Casa de Ajutor Reciproc. De asemenea nu se platesc comisioane de retragere, de fapt nu se plateste niciun fel de comision pentru nicio operatiune.Al patrulea avantaj este ca se pot face depuneri sau retrageri ale dobanzilor in orice zi. Membrii nu trebuie sa astepte o anumita perioada de scadenta pentru:Al cincilea avantaj semnificativ este apartenenta Credit Capital la Fondul de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc. Adica economiile depuse sub forma de fond social sunt garantate integral, fata de depozitele bancare care sunt garantate in limita a 100.000 euro.Economisirea la CAR este foarte sigura. A auzit cineva pana acum ca o Casa de Ajutor Reciproc a dat faliment? Nu.Există 3 forme de control privind functionarea Credit Capital:Controale externe sunt adevarate audituri profesionale. Insa inainte de a ajunge la ele, la acordarea împrumuturilor se face o analiza profunda, dublata de un management performant al politicii de creditare. Alte elemente de siguranta sunt faptul ca imprumuturile se acordă numai cu giranti. Iar contractele de imprumut sunt titluri executorii conform Legii 122/1996 privind functionarea C.A.R.Fondul de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc reprezinta institutia care ofera siguranta membrilor nostri si credibilitate crescuta pentru Credit Capital. Cred ca, indiferent de timpuri, reputatia este mai importanta decat banii.In primul rand din forma de organizare juridica.Banca este detinuta de actionarii acesteia si le oferă dividende mari.Casa de Ajutor Reciproc este detinuta de membrii ei, iar acestia primesc dobanzi consitente la fondurile sociale.C.A.R. este o asociatie de drept privat, fara scop patrimonial. Obiectivul CAR este sprijinirea financiara a membrilor asociati, in vederea imbunatatirii situatiei economice si sociale, precum si pentru a incuraja economisirea.Din punct de vedere legal, Casele de Ajutor Reciproc sunt organizatii non profit. Tot excedentul realizat, profitul in termeni comerciali, se repartizeaza membrilor prin dobanzi generoase. De aici vine diferenta in favoarea CAR-urilor.Asta inseamna ca CAR-urile pot atrage economii sub forma de fonduri sociale si pot oferi imprumuturi persoanelor fizice. CAR- urilor le este interzis sa crediteze persoane juridice.Pentru clarificare, CAR- urile, alaturi de banci, sunt institutii carora legislatia le permite sa atragă economii. Bancile atrag economiile in general, sub forma de depozite si conturi de economii, CAR- urile sub forma de Fonduri Sociale. Asa prevede Legea 122/ 1996, art. 3, al.1, privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc.Casele de Ajutor Reciproc obtin venituri intr-un mod similar unei banci. Fiecare membru Credit Capital contribuie la Fondul Social lunar sau ocazional, cu o suma de bani economisita, de la minimul de 10 lei o contributie lunara, la sume de peste 250.000 lei contributii ocazionale.Pentru acesti bani noi oferim o anumita dobanda de 7% pe an pentru fondurile sociale lunare si 10% pe an pentru fondurile sociale ocazionale.In acelasi timp CAR-ul ofera membrilor sai imprumuturi pe termen scurt si mediu.Ne-am propus sa facem din Fondul Social de Economisire un serviciu deosebit pentru membrii loiali.Dobanda la economii se bazeaza pe dobanda obtinuta din credite. Ca sa putem acorda o dobanda medie de 8,5 % pe an trebuie ca sumele economisite sub forma de fond social sa le transferam in imprumuturi.Media dobanzii real incasate la imprumuturile acordate pe un an de zile, ca sa facem corect calculele, este 12%. Calculul ne arata ca pentru o suma de 10.000 lei acordata intr-un imprumut pe un an de zile, CAR-ul incasează o dobandă de 1.200 lei. In medie, un membru al Credit Capital primeste pentru o suma depusa de 10.000 lei o dobanda medie la fondul social de 8,5 %, reprezentand suma de 850 lei. Am luat media intre dobanda de 7% si cea de 10% explicate mai sus.Diferenta de 350 lei dintre 1.200 si 850 lei este folosita pentru:Conditiile de acces sunt foarte simple, orice persoana majora care detine economii din surse legale poate deveni membru al Credit Capital.Suntem interesati sa atragem in mod special in randurile noastre persoanele care au profesii liberale si care au un venit peste medie.Cum ar fi notarii, avocatii, medicii de familie, arhitectii, antreprenorii, executorii judecatoresti, stomatologii, fara insa sa excludem pe cineva, indiferent de ocupatie sau venit.Ne puteti gasi online pe site-ul www.creditcapital.eu , acolo unde exista si o sectiune de economisire online. Sau offline, direct la sediul nostru din Craiova, str. Bujorului, nr. 22, Bl. Daniel Botea este Oltean verde ca prazul si natural ca Aloe Vera.Amator, profesionist, iubitor de sport, natura si cultura.Blogger, om si conector in cadrul Craiova Blog Meet si Blogal Initiative Craiova.