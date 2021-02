Cum inteleg romanii educatia financiara

Pentru 95% dintre tineri, sursa educatiei financiare este familia, dupa cum arata un studiu Erste, in vreme ce numai 9% isi iau informatiile de la scoala.Doar 15% dintre romani economisesc si investesc pentru varsta pensionarii.Un studiu derulat anual de catre agentia Standard and Poor's arata ca doar 1 din 5 romani este alfabetizat financiar. In ceea ce priveste obiceiul de economisire si investire pe termen lung, doar 15% dintre romanii chestionati depun eforturi in aceasta directie.Conform specialistilor in finante, nivelul scazut al educatiei financiare, aflat sub media globala, pune Romania intr-o situatie nefavorabila pe termen lung."Noi am lansat campania "Generatia I" - generatia independenta, pornind de la ideea ca aceia dintre noi care nu luam masuri de economisire si investire in timpul anilor activi, riscam sa depindem de banii de la stat - sistemul public de pensii, sau devenim poveri pentru copiii nostri la batranete", a declarat Alexandra Smedoiu, presedintele Asociatiei CFA Romania.Conceptul "Generatiei I", sau generatiei independente, s-a nascut tocmai din faptul ca nivelul de educatie financiara in randul romanilor este foarte scazut dar, printre noi, sunt si oameni care isi doresc sa obtina independenta financiara.Prin intermediul informatiilor pe care le oferim ne dorim sa aducem independenta financiaramai aproape de oameni, sa explicam cum poate fi obtinuta, fara sa para coplesitor sau de neinteles".Pe de alta parte, Horia Gusta, presedinte AAF, considera ca procesul de alfabetizare financiara este unul de durata in care pe langa beneficiari, jucatorii din industria financiar-bancara avem un rol esential."Prin proiectul "Economiseste inteligent", lansat anul trecut, si noi, Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania ne-am asumat rolul de a fi parte din acest proces de invatare. Vrem sa ajutam cat mai multi oameni sa inteleaga ca educatia financiara iti ofera sansa de a obtine independenta financiara si ne bucuram sa fim parteneri in acest demers cu Asociatia CFA Romania. Chiar daca sunt independente, proiectele noastre au acelasi scop: un nivel mai bun de intelegere a notiunilor de economisire si investire"", a afirmat Gusta.