Elon Musk nu mai este cel mai bogat om de pe planeta. Suma colosala pierduta prin "joaca" cu Bitcoin si Tesla

Tesla, victima lui Elon Musk

Analistii financiari spun ca, acum, actiunile Tesla sunt strans legate de evolutia Bitcoin. Averea multimiliardarului a scazut la 166 de miliarde de dolari, potrivit Forbes.com, acesta fiind depasit de Jeff Bezos, care are o avere de 186 de miliarde de dolari.Totul a inceput acum aproape trei saptamani cand Elon Musk a anuntat ca Tesla a cumparat Bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari in ianuarie. Anuntul a dat un impuls important Bitcoin, care ramasese la un nivel de sustinere de 33.000 de dolari, iar de acolo a ajuns in decursul urmatoarelor saptamani la 58.000 de dolari.Mai mult, in acest weekend, pare ca Musk si-a taiat singur creanga de sub el, cand a afirmat ca toate criptomonedele par supraevaluate . De la aceasta afirmatie, Bitcoin si restul criptomonedelor au cazut fiecare cu valori cuprinse intre 15 si 35%.Actiunile Tesla au cazut cu 21% de la cel mai inalt nivel de 890 de dolari, in 26 ianuarie, pierderile accelerandu-se in ultimele doua zile, astfel ca, astazi, actiunie companiei se tranzactioneaza la 698 de dolari. Ieri a fost ziua in care actiunile Tesla au cunoscut cea mai mare scadere, de 13%, din septembrie 2020 incoace.Pe 8 februarie cand apareau primele informatii legate de investitiile in Bitcoin facute de Tesla, actiunile companiei erau la 865 de dolari, ca apoi sa cada ieri pana la 681 de dolari, acesta fiind cel mai scazut punct de tranzactionare pentru actiunile Tesla, potrivit Yahoo Finance.Se estimeaza ca Tesla detine in portofoliu 48.000 de Bitcoin care i-au adus, la o valoare de 58.000 de dolari per unitate, un castig de peste un miliard de dolari.Pe langa Tesla, Elon Musk mai detine si Space X, o companie care este evaluata la 46 de miliarde de dolari.Pe de alta parte, despre Tesla se estimeaza ca are o capitalizare de 620 de miliarde de dolari, acum, dupa pierderea de 215 miliarde suferita in ultimele zile.Analistii mai leaga recentele pierderi financiare si de oprirea de la vanzare a celui mai ieftin model de masina Tesla, modelul Y, dar si de taierea de preturi la restul moedelelor care i-au facut pe analistii de pe Wall Street sa creada ca firma are probleme cu cererea de masini electrice.In martie 2016, averea lui Elon Musk era estimata, potrivit Forbes.com , la 10.7 miliarde de dolari, in aprilie 2020, ajunsese la 24 de miliarde de dolari, iar in septembrie aproape ca se triplase, pana la valoare de 68 de miliarde de dolari. Iar acum, Elon Musk valoreaza peste 166 de miliarde de dolari.