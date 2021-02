Cele doua cuvinte cu care Elon Musk a reusit sa saraceasca milioane de mici investitori

Corectia era asteptata de ceva vreme

Cum se vad principalale criptomonede in momentul de fata

Dupa ce in urma cu doua saptamani a anuntat ca Tesla a cumparat in ianuarie Bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari, valoarea principalei criptomonede din piata a inceput sa creasca pana a atins o cotatie de 58.000 de dolari, adica aproape dubla, avand in vedere ca la finele lui ianuarie si inceputul lui februarie moneda virtuala se tranzactiona cu 30.000-33.000 de dolari.In weekend, multimiliardarul a fost intrebat despre criptomonede si de aici s-a declansat cosmarul financiar pe care milioane de investitori in criptomonede il traiesc. Acesta a spus ca monedele virtuale "par ridicate".Imediat dupa acesta anunt, Bitcoin a scazut cu 10% ajungand pana aproape de 51.000 - 52.000 de dolari. Ieri, chiar a scazut la 48.000 de dolari, dar acolo deprecierea a fost din alte considerente.Dupa declaratiile lui Musk, au venit si cele ale proaspatului secretar al Trezoreriei SUA, Janet Yellen, care a afirmat ca Bitcoin are un caracter extrem de speculativ si este ingrijorata pentru investitorii care risca sa-si piarda banii.Mai multi analisti financiari, printre care si cei ai JP Morgan Chase, au avertizat ca o astfel de corectie ar urma sa aiba loc, dar nimeni nu stia cand va fi aceasta. Din acest motiv, au fost foarte multi investitori de talie mare care au asteptat sa se produca aceasta corectie, ca de abia apoi sa intre in piata cu bani.In aceste conditii, foarte multe dintre criptomonedele de pe piata au pierdut chiar si 25% din valoare in ultimele doua zile, dupa ce, evolutia din ultima luna a reusit sa faca fericiti multi investitori de retail care, daca nu au incasat castigurile, acum se vad nevoiti sa-si priveasca pierderile.In prezent, se pare ca Bitcoin a ajuns la primul prag de sustinere, cel de 46.000 de dolari, si se tranzactioneaza in aceasta zona. Moneda dominanta a pierdut undeva la 13% din valoare, fiind una dintre pierderile cele mai mici inregistrate astazi.Si capitalizarea acesteia a avut de suferit, astfel ca aceasta a scazut din nou sub un trilion de dolari, pana la 930 de miliarde, adica cu aproape 100 de miliarde fata de recordul tuturor timpurilor.A doua moneda, dupa capitalizare, Ethereum, se tranzactiona la orele redactarii materialului la 1.480 de dolari, in conditiile in care acesta a spart pragul psihologic de 2.000 de dolari, asa cum anticipau o serie de analisti financiari.Deprecierea acestei monede a trecut de 20% intr-o singura zi, aceasta fiind cea mai mare pierdere de valoare din 12 martie 2020. Binanace, care dupa ce a crescut de 8 ori in ultima luna , pana la 348 de dolari de la 40 de dolari, se tranzactioneaza cu 205-209 dolari, cu 65 de dolari mai putin decat ieri. Binance Coin a ajuns pe locul 4 dupa capitalizarea cu 32 de miliarde, pe trei regasindu-se acum Theter. Token-ul Ripple, XRP, a scazut si el cu peste 30%. Pentru cei care asteptau ca dupa ziua de ieri, procesul dintre SEC si Ripple sa se termine cu bine, vestile proaste continua sa curga. Se pare ca se va ajunge la proces, iar acesta va incepe in luna august.Pana atunci, XRP a scazut de la 57 de centi cu cat se tranzactiona ieri, pana la 39 de centi, cel mai jos punct de pe ziua de astazi. La primele ore ale diminetii, XRP se tranzactiona cu 0,39 de dolari, aceasta fiind cea mai mare pierdere de cota din 23 decembrie cand a iesit la iveala ca SEC a intentat un proces companiei.XRP este cu aproape 90% in scadere fata de recordul de cota inregistrat in 4 ianuarie 2018, de 3,29 de dolari.