VIDEO Bancher: Amanarea ratelor, o masura buna. A salvat vieti si afaceri

Vor exista si minusuri

"Sunt industrii care s-au inchis sau au fost restrictionate prin decizii guvernamentale, lesne de inteles. Este vorba de viata oamenilor si atunci masurile sunt "pe masura", daca le putem spune asa. Beneficiul este ca, in loc sa intri in default, sa ai probleme la plata sau de neperformanta, sa intri in procese lungi sau de executare de garantii, mai bine amani ratele. Deci, da, a fost o masura buna pentru clienti", spune Emil Bituleanu, CEO Libra Internet Bank, invitat la "Dialogurile Ziare.com".Potrivit lui, si pentru banci a fost o masura buna, in acelasi timp."Sigur, acum bancile dezbat cat de buna a fost aceasta masura. Unii o considera o masura buna pentru ca a fost una simpla. Guvernantii au dat corect aceasta masura, adica au spus "cine aplica, beneficiaza de ea". Daca ar fi fost facuta mai complicat de atat, de exemplu, sa fi cerut niste situatii financiare sau dovezi prin care sa arati ca ti-a scazut cifra de afaceri sau ca ai avut probleme financiare, nu ar fi fost operabila", mai spune bancherul.Bituleanu considera ca minusurile vor veni anul viitor, dupa ce se va decide daca se mai prelungeste cu cateva luni amanarea ratelor sau se incheie la 31 decembrie in acest an."Parerea mea este ca se va prelungi amanarea ratelor. Probabil ca deciziile vor veni undeva prin ianuarie. Va fi o prelungire de trei luni. Cred ca este necesara. Clientii trebuie sa stie ca vor avea de plata in continuare ratele acelea. La un moment dat, perioada aceasta de gratie se duce la sfarsitul contractului", a adaugat CEO-ul Libra Internet Bank.Astfel ca, daca aveai un credit pe 10 ani cele noua rate din 2020 (din aprilie pana in decembrie 2020, daca s-a aplicat din prima luna) si, eventual, inca trei din 2021, toate se duc la sfarsitul perioadei. Deci vei avea 10 ani si 9 luni sau 11 ani de plata."Noi ne-am pregatit si pentru scenariul in care nu se prelungeste perioada de gratie a amanarii ratelor, adica sa zicem ca se incheie la 31 decembrie 2020. Ce am facut in acest sens? Am constituit un comitet cu competente de aprobare rapida strict pentru acesti clienti care, la anul, vor avea nevoie de noi. Sunt clienti care sunt "in viata", dar au inca nevoie de ajutor la mentinerea afacerii lor pe linia de plutire. Nu si-au revenit la nivelul la care sa isi poata permite plata ratei pe care o aveau contractata cu un an in urma", a mai spus Bituleanu.Libra Internet Bank are, in momentul de fata, 1.000 de astfel de clienti, persoane fizice si afaceri, care au cerut amanarea ratelor."Am suplimentat diviziile de monitorizare, juridic si administrare credite cu personal, desi nu avem nevoie de acesti oameni pentru ca nu avem un volum mare. Din cei 1.000 de clienti pe care-i avem in perioada de gratie, cu amanarea ratelor, sigur, o parte din ei va veni sa ceara ceva bancii. Iar cei care sunt in viata, care au capacitatea de a duce mai departe afacerea, cu siguranta, vor primi ajutorul nostru", spune bancherul.Potrivit lui, banca s-a pregatit, atat in eventualitatea in care se prelungeste perioada de gratie cu inca 3 luni prin decizii guvernamentale, cat si in situatia in care va trebui sa inceapa o negociere cu clientii aflati in dificultate.