Ethereum are toate sansele sa ajunga la 2.000 de dolari

Semne care indica acumularea criptomonedei de catre marii investitori

Contractele futures au fost supra-cumparate

Corectia brusca a lichidat contractele futures in valoare de 600 de miliarde de dolari, dar, in mod interesant, pretul Ethereum a revenit la un nou nivel record , chiar daca Bitcoin continua sa se tranzactioneze intr-o usoara tendinta descendenta.Cresterea valorii totale blocate si a volumelor de tranzactii din sectorul financiar descentralizat se afla in spatele cresterii impresionante a lui Ethereum, potrivit CoinTelegraph. Cresterea retragerilor de la schimburi poate fi cauzata de mai multi factori, inclusiv acumulare, productia sau cumparatori care depoziteaza criptomoneda. De obicei, un flux constant de depozite nete indica disponibilitatea de a vinde pe termen scurt. Pe de alta parte, retragerile nete sunt in general legate de perioadele de acumulari in cantitati uriase.Desi exista unele discutii daca nu cumva o parte din acest exod de Ethereum este un transfer intern intre portofelele offline Bitfinex, expertii cred ca a existat o tendinta clara de retragere neta in ultima luna. In ciuda acestor "zvonuri", datele indica acumularea.Datele coincid cu valoarea totala blocata a finantelor descentralizate, care a atins un nivel record de 26 miliarde de dolari si semnaleaza ca investitorii au ales sa profite de oportunitatile de randament profitabile care exista in afara burselor centralizate.Prin masurarea decalajului de cheltuieli dintre contractele futures si piata spot obisnuita, un comerciant poate masura nivelul de optimism de pe piata.Contractele futures pe 3 luni ar trebui sa se tranzactioneze, de obicei, cu o prima anualizata de 6% pana la 20% fata de bursele spot regulate. Ori de cate ori acest indicator se estompeaza sau devine negativ, acesta este un semnal alarmant. Aceasta situatie este cunoscuta sub numele de retrogradare si indica faptul ca piata devine descendenta.Pe de alta parte, o baza durabila de peste 20% semnaleaza o parghie excesiva din partea cumparatorilor, creand potentialul de lichidari masive si eventuale prabusiri ale pietei.In ultima saptamana, Ethereum a inregistrat in medie 6,1 miliarde de dolari in volum zilnic si, in timp ce aceasta cifra este departe de maximul de 12,3 miliarde de dolari inregistrat in data de 11 ianuarie, este inca cu 240% mai mare decat cel din decembrie. Prin urmare, activitatea care sustine ultimul record de 1,477 dolari din toate timpurile este un indicator pozitiv.Datele furnizate de piata evidentiaza pozitionarea traderilor de pe termen lung pe termen scurt. Analizand pozitia fiecarui client, a contractelor futures, va puteti forma o opinie despre cum vor inclina sa investeasca traderii profesionisti, spre cresterea Ethereum sau spre scaderea acestuia.