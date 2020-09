Expert: Piata de capital pierde zilnic lichiditate de 20 de milioane de euro, prin nelistarea companiilor de stat

Blocarea listarilor pentru 2 ani sperie investitorii

Cat pierde piata prin nelistarea companiilor de stat

Potrivit estimarilor realizate pentru Ziare.com de Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania, prin nelistarea Hidroelectrica si a urmatoarelor 5 sau 10 companii de stat, piata noastra de capital pierde lichiditate, zilnic, pana la 20 de milioane de euro (lunar, 400 de milioane de euro), in timp ce brokerii pierd anual in jur de 50 de milioane de euro din comisioane neincasate. In aceste calcule nu sunt luate in considerare si comisioanele aplicate de ASF sau BVB."Avem nevoie de o sustinere a acestui proces pentru ca este foarte important sa fim vazuti ca piata emergenta atat de catre MSCI, cat si de FTSE in esalonul superior. Deocamdata suntem in categoria de piata emergenta secundara, in partea de intrare. Intrarea in zona de piata emergenta superioara ne-ar aduce o vizibilitate si mai buna", a declarat Cazacu.Investitorii mari, institutionali, in anticiparea acestui moment, si-au luat pozitii pe emitentii inclusi in lista FTSE, pentru ca pana la urma vorbim de o familie de indici, nu de unul singur, iar acest lucru s-a vazut prin volumele mari de tranzactionare, in principal de pe Banca Transilvania de la sfarsitul saptamanii.Astfel ca, cei care si-au cumparat doar de cateva zile, sperand sa vanda astazi pe profit au fost surprinsi neplacut. Speculatorii care au incercat sa obtina profit pe termen scurt nu au reusit acest lucru pentru ca piata a pierdut din aprecieri chiar vineri, iar astazi (n.r. - luni) am fost pe minus, influentat mai degraba de contextul in care se afla pietele internationale.Potrivit expertului, au avut de castigat cei care s-au pozitionat pe termen lung, cei care au investit la inceputul lunii, astfel ca, in prezent, pot spune ca au un profit de 4 procente, iar cei care au intrat la inceputul lunii august, au aproape 20%, pe Banca Transilvania."Cu toate acestea, trendul pe pietele internationale este de scadere, pe fondul temerilor legate de pandemie, mai ales, si a altor catorva vesti precum investigatia de la HCBS sau apropierea alegerilor din SUA", a mai spus Claudiu Cazacu.Blocarea listarilor pentru 2 ani nu este o veste prea buna pentru investitori, mai ales din perspectiva preferintei pietei pentru a vedea Hidroelectrica listata la Bursa."Daca cu aceasta companie listata la Bursa am fi asistat la o crestere puternica a lichiditatii si a interesului pentru Bursa si ar fi fost accelerata inclusiv de catre promovarea MSCI la categoria emergenta, cred ca ar trebui sa gasim niste solutii din partea unor alte companii. Speranta mare, desi deocamdata este destul de indepartata, este legata de UiPath. Altfel, alte companii private ar fi binevenite, mai ales ca Bursa ofera un mecanism de finantare fie prin actiuni , fie prin obligatiuni ", a afirmat strategistul XTB Romania.Acesta este de parere ca statul ar trebui sa sustina acest demers, prin lista, dar deocamdata, acest blocaj este evident si nu este pe placul investitorilor.Expertul estimeaza ca, la nivel de lichiditate, piata pierde undeva la aproape 10 milioane de euro pe zi numai din partea Hidroelectrica, pentru ca este o companie care generaza un interes sustinut."Iar daca luam pentru brokeri , putem sa facem un calcul la un comision mediu de 0,4%, incluzand aici un fel de medie intre comisioanele foarte mici platite de investitorii foarte mari si comisioanele mari platite de investitorii foarte mici, ar rezulta pierderi de venituri de 40.000 de euro pe zi. Dar, atentie! Ca aici comisionul este si pe cumparare, si pe vanzare, deci putem sa-l dublam. Se pierd, asadar, cam 80-100.000 de euro in fiecare zi, venituri pentru brokeri. Nu mai vorbim aici de piata, de bursa , si venituri indirecte pentru ca si alte companii ar deveni atractive. Lunar se pierd cam 2 milioane de euro, iar intr-un am putem spune ca se ajunge la 15-25 de milioane de euro, pierderi numai pentru firmele de brokeraj ", a mai afirmat Cazacu.Acest calcul este estimat numai pentru Hidroelectrica, pentru ca ea este considerata perla companiilor de stat."Iar daca vorbim de alte companii, poate urmatoarele 5 sau 10 companii ar ajunge sa generaze astfel de cifre precum Hidroelectrica. Dar sa ne gandim ce ar insemna sa vina un UiPath care vine cu o lichiditate de 50-100 de milioane de euro."Potrivit lui, daca erau listate si urmatoarele companii de dupa Hidroelectrica, toate aceste venituri se dublau, asa ca acum nu facem decat sa calculam pierderi. "Marele avantaj era ca prin Hidroelectrica s-ar fi descoperit si alte companii in care rezidentii si nerezidentii sa investeasca si ar fi crescut volumele de tranzactionare si pe celalalte, deci impactul total ar fi fost considerabil, poate chiar sa o dubleze", a conchis Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania.