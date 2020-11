Florin Citu anunta reducerea subventiilor pentru partide "cu un procent semnificativ"

"Lucrez la bugetul pentru 2021 si exact ca in 2020 voi propune economii REALE la bugetul de stat prin: taierea cu un procent SEMNIFICATIV a subventiei pentru partidele politice si in 2021", anunta Citu intr-o postare pe Facebook El afirma ca in 2020, desi an electoral, a taiat subventia pentru partidele politice cu 30%."Marcel Ciolacu, asa se fac economii substantiale la bugetul pentru anul viitor. Nu prin pseudo-demisii din Parlamentul Romaniei", scrie Citu, referindu-se la faptul ca liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca demisioneaza din Parlament in ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensia speciala, in conditiile in care aceasta se acorda la cerere.