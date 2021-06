Activele fondurilor de pensii private au crescut cu 33% in doar 3 luni

"Piata pensiilor private a fost cel mai putin afectata de pandemia COVID-19, avand in vedere politica de economisire si de investire pe termen lung. Pe parcursul timpului au existat episoade de volatilitate care au marcat fondurile de pensii private, insa activele acestora au inregistrat, per ansamblu, cresteri de la perioada la perioada", spun reprezentantii ASF.Ponderea investitiilor in instrumente cu venit fix reprezenta, la sfarsitul primului trimestru al anului, 71% din totalul portofoliului investitional al fondurilor de pensii private, in timp ce 24% au investitii in actiuni La Pilonul II (fondurile de pensii administrate privat) valoarea totala a activelor a fost, in perioada ianuarie-martie 2021, de 80,24 miliarde lei, iar cea a activelor nete de 80,19 miliarde lei. Numarul participantilor se ridica la 7,68 milioane persoane, contributia medie fiind de 197 lei/participant.Contributiile virate in sistemul de pensii administrate privat au insumat 2,42 miliarde lei. Rata medie ponderata de rentabilitate a fost de 6,1%, valoarea medie a activului unui participant de 10.670 lei. Platile activului personal net catre participanti au fost de circa 64 milioane lei, pentru 3.991 participanti si beneficiari.In cazul fondurilor de pensii facultative - Pilonul III, valoarea totala a activelor nete s-a ridicat la 3,1 miliarde lei, numarul de participanti inregistrati in sistemul pensiilor facultative fiind de 534.760 persoane. Contributia medie a fost de 145 lei/participant, iar contributiile virate in sistemul de pensii facultative de 92 milioane lei.Rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat s-a cifrat la 9,09% si a celor cu grad de risc mediu la 7,79%. Valoarea medie a unui cont a fost de 5.797 lei.In ceea ce priveste platile activului personal net catre participanti, acestea au fost de aproximativ 27 milioane lei, pentru 2.587 participanti si beneficiari.