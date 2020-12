Ce furnizori de electricitate vin cu cele mai mici oferte. Analiza comparativa realizata pe site-ul ANRE

Bucuresti

Am luat in calcul ofertele concurentiale pentru facturi cu un consum estimat de 100 kWh, care au un nivel de tensiune joasa si un pret nediferentiat. De asemenea, am tinut cont si de modul in care va fi transmisa factura (e-mail), dar nu am luat in considerare din ce sursa va veni energia.De asemenea am mers pe un pret fix al energiei, iar facturarea sa se produca la 30 decembrie 2020."Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice," poate fi accesat pe site-ul ANRE. Astfel ca, cea mai mica factura, pe Bucuresti, vine de la S.P.E.E..H. Hidroelectrica , oferta numindu-se Viitor Verde. Energia folosita este 100% regenerabila, iar valoarea unei facturi in parametri alesi de noi este de 62,42 de lei. Oferta celor de la Hidroelectrica este valabila pana la 30 iunie 2021, daca vreti sa o contractati.A doua oferta, EnergyGO online, este cu 10 bani mai scumpa, adica 62,52 de lei si vine de la Restart Energy One SA. Si aici energia este 100% regenerabila. Oferta aceasta o gasiti valabila pana la data de 10 ianuarie 2021.Pe locul trei se afla Nova Power&Gas SRL, cu "oferta casnic pret garantat 12 luni", pretul pentru 100 de kWh este de 63,71 de lei, deci cu o diferenta destul de mica intre ea si primele doua oferte.Pentru zona Bucurestiului veti gasi, dupa criteriile alese de noi, aproape 60 de oferte, cea mai scumpa fiid de 111,91 lei/ 100kWh. Aceasta provine de la Electromagnetica SA, care furnizeaza energie regenerabila doar in proportie de 38,29%, dupa cum ne spune site-ul ANRE.In judetul Cluj, tot oferta Hidroelectrica este pe primul loc, din punct de vedere al pretului, dar este cu un leu mai scumpa fata de Bucuresti. Astfel ca ardelenii vor plati 63,76 lei pentru cei 100 de kWh consumati. Si daca ne uitam si la restul ofertelor, diferenta de un leu se pastreaza intre Bucuresti si Cluj, acestea venind tot de la cei mai sus mentionati.In schimb, ultima oferta, cea mai scumpa, a venit de la SC PC Management & Consulting SRL si are o valoare de 117,15 lei pentru 100 kWh. In acest caz, numai 10% din electricitate este din sursa regenerabila.Aceiasi ofertanti sunt si pe judetul Constanta, dar aici pretul este cu 4 lei mai mare la fiecare oferta, fata de cele din Capitala. Si ca si in Cluj, ultima oferta vine de la SC PC Management & Consulting SRL si ajunge la 120 de lei.In Banie, cea mai buna oferta pentru 100 kWh este cu un leu mai scumpa decat in Constanta, astfel ca aceasta ajunge la 67,61 de lei. La capatul opus, cea mai scumpa oferta este de 121 de lei, pastrandu-se aceeasi ofertanti ca in Dobrogea.Aici preturile sunt la fel ca in Capitala, astfel ca pentru 100 de kW contorizati veti plati 62,71 de lei, oferta crescand dupa acelasi tipar. Cei mai scumpi kw vin tot de la SC PC Management & Consulting SRL si costa peste 115 lei.In Iasi ofertele sunt cu 3 lei mai scumpe decat in Bucuresti si vin de la aceeasi operatori, iar cea mai scumpa oferta este de 119 lei/ 100kWh.