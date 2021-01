Gamestonk! Cum au ajuns investitorii cu putini bani sa castige miliarde de dolari cu o singura actiune

Actiunile la 2.000 de dolari

Gamestonk!

Pierderi de miliarde de dolari pentru fondurile de investitii

Cum vor pierde bani cei neinitiati in bursa

Este vorba despre GameStop (GME) care zilele trecute se tranzactiona cu 20 de dolari, iar azi are toate sansele sa treaca de 300 de dolari. Deci cei care aveau 10 actiuni GME in valoare de 200 de dolari acum cateva zile, azi au in cont 3.000 de dolari.In vara 2020, o actiune GameStop se tranzactiona cu 4 dolari, iar cei care au tinut de actiuni pana in ziua de astazi si-au facut o mica avere , avand in vedere ca actiunile ar putea creste de 100 de ori.La ora redactarii acestui material, valoarea unei actiuni in premarket este de 283 de dolari, adica aproape dublu fata de ultimul pret din sesiunea de tranzactionare de ieri, 147 de dolari.Totul a pornit pe platforma Reddit, unde utilizatorii s-au hotarat sa cumpere actiunile GME, astfel crescand pretul. Pe principiul economic "unde este cerere este si crestere".Pretul a fost accelerat si de fondurile de investitii care au mizat pe scaderea pretului la aceasta actiune. Vazand ca pretul nu scade, cei care aveau pozitiile "short" (au mizat pe scaderea pretului) au cumparat si ei, astfel accelerand si mai tare cresterea pretului. Fenomenul se numeste "short squeeze".Multi dintre cei care aveau actiuni pe aceasta companie au facut averi colosale, ajungand chiar milionari dupa ce au investit cateva zeci de mii de dolari in actiuni. Altii au ajuns sa-si poata plati imprumuturile pe care le aveau la banci , dupa ce au prins valul si au investiti cateva sute sau mii de dolari in actiune. Problema este ca, in momentul in care se vor termina banii micilor investitori, cei care raman la urma si cumpara la final vor avea pierderi colosale. Alt minus este ca, pentru companie nu se justifica deloc acest pret, avand in vedere ca nu exista vesti bune recente legate de situatia financiara a companiei."Papa Musk", cum este alintat de redditori cel mai bogat om de pe planeta, Elon Musk , a dat azi noapte semnalul ca a intrat si el in hora achizitiilor de GME, dupa ce a publicat pe contul sau de Twitter un mesaj simplu: "Gamestonk!""Stonk" este un termen folosit pe retelele de socializare si se refera la "stock", actiune a unei companii.De-a lungul zilei de ieri, actiunea a fost oprita de la tranzactionare, dar fara nici un efect pentru investitorii amatori care sunt flamanzi dupa profit.Pana ieri, pierderile pentru fondurile de investitii se ridicau la peste 5 miliarde de dolari, potrivit unei analize realizate de S3 Partners."Batalia pentru actiunile GME se duce atat pe platformele de tranzactionare cat si pe retelele de socializare", a scris Ihor Dusaniwsky, director in cadrul S3 Partners.Investitoriii de ocazie au pus ochii si pe actiuni precum BlackBerry (BB), Nokia (NOK) si Virgin Galactic Holding (SPCE). Iar acestea au inceput deja sa creasca in premarket (inainte de deschiderea sesiunii de tranzactionare).In goana dupa tranzactionare, multi dintre investitorii amatori nu au stiut ca SUA are o lege numita "Patern Day Trading" care nu le permite celor cu mai putin de 25.000 de dolari sa faca mai mult de 4 tranzactii "intra-day" in decurs de 5 zile consecutive.Brokerul care lucreaza cu platforma prin care tranzactionezi semnaleaza contul si acesta poate fi blocat pentru 90 de zile, daca incalci regula "Patern Day Trading" si ai cumparat o actiune la suprapret pe care nu o mai poti tranzactiona pentru 90 de zile, este posibil ca pana sa poti face urmatoarea tranzactie, actiunile tale sa nu mai valoreze mai nimic, astfel pierzand o buna parte din bani.Si in conditiile in care GME este extrem de volatila in aceste zile, multi dintre cei care nu au stiut isi vor pierde banii.