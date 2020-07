Guvernul a aprobat bugetul de cheltuieli pentru alegerile din septembrie

"Au fost adoptate 3 acte normative in ceea ce priveste calendarul, modul de desfasurare si (...) bugetul pentru cheltuielile legate de organizarea alegerilor locale la data de 27 septembrie", a afirmat Ionel Danca la Palatul Victoria , in prezentarea facuta cu privire la actele normative adoptate de Guvern in sedinta de miercuri.In anexa, postata pe site-ul AEP, a proiectului de HG privind "stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale din anul 2020" este prevazuta suma de 966.263.000 de lei