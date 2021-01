Cea mai "fumata" iti poate aduce profituri colosale. Cum au crescut pe piata financiara companiile care vand marijuana

Companiile cu cele mai mari cresteri pe Nasdaq

Asa se face ca mai multe companii listate la bursa au inregistrat cresteri foarte mari ale actiunilor, desi au cheltuieli foarte mari pentru ca isi extind lanturile de distributie.Spre exemplu, companiile din Canada incearca si ele sa "muste" o parte din piata americana, unde legalizarea a venit la aproape 10 ani dupa Canada.Village Farms International este un producator agricol canadian care se "indeletniceste" cu cultivarea de rosii, ardei gras si castraveti, iar, pe langa aceste legume, cultiva si canabis.O alta companie, OrganiGram Holding Inc. este o companie tot canadiana, care prin subsidiarele sale, produce marijuana medicala. Ultimele date financiare ale companiei o arata cu pierderi de 34 de milioane de dolari. Compania a atribuit aceste pierderi in mare parte vanzarilor scazute si unui pret mediu de vanzare mai mic.Cronos Group este o companie care produce si distribuie cannabis medicinal dar si uleiuri pe baza de cannabis. Pretul unei actiuni este de 11 dolari zilele acestea, iar capitalizarea a ajuns la 4 miliarde de dolari.Canopy Group produce ambele tipuri de cannabis, atat in scop recreational cat si in scop medical. Actiunile Canopy costa 33-34 de dolari, compania avand o capitalizate de peste 12 miliarde de dolari. Compania este considerata primul unicorn din industria MJ, iar cel mai cunoscut brand de produse este Tweed, acest lucru datorandu-se rapper-ului Snoop Dogg.Aurora Cannabis a intrat pe NYSE in octombrie 2018. Pe langa producerea de cannabis uscat, compania a primit licenta si pentru vanzarea de canabis.Aphria se lauda cu cele mai mici costuri pentru producerea de marijuana, aceasta fabricand cannabis uscat si uleiuri pe baza de cannabis de diferite calitati si tarii.Din pacate pentru cei care au dorit sa investeasca in aceste companii, actiunile s-au dovedit foarte volatile in ultimele luni pentru ca, dupa ce s-au bagat bani vazand potentialul de crestere, s-a descoperit, fie ca unele companii nu aveau un plan bun de afaceri si putea ceda oricand, fie in cursa de extindere au devenit foarte vulnerabile.