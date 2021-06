Cinci produse mai bune in care poti investi banii cu care ar trebui sa iti cumperi ani de munca pentru pensie

Pilonul III

Daca te-ai hotarat ca plata la Pilonul I nu este cea mai buna varianta pentru tine, atunci poate vrei sa incerci Pilonul III. Aici, in ultimul an, randamentul minim a fost de 6%, deci s-ar putea, daca alegi bine, chiar sa ai parte de un castig si mai mare.Mergem pe principiul ca ai de investit numai acesti bani, 41.400 lei si ii investi pe o perioada de 6 ani, depunand lunar cate 575 de lei, adica un sfert din salariul minim pe economie.Potrivit calculatoarelor online, dupa ce ai iesit la pensie , lunar iti va fi returnata suma de 316 lei pana la 77 de ani.In momentul de fata, dobanzile la depozitele bancare sunt mai mici decat anul trecut, dar chiar si asa nu sunt de neglijat, mai ales daca nu aveti prea multe optiuni.aca luam o dobanda de 4% pentru un depozit pe 3 ani, si merge pe aceeasi dobanda inca 3 ani, adica sase ani de tinut banii la banca, atunci la final vei scoate din depozit peste 48.000 de lei, bani pe care-i poti folosi cum vrei, dupa bunul plac. Adica reinvesti din nou sau imparti pe o perioada de 10 ani. Iar la minimum 48.000 de lei, pe 10 ani, vei mai avea un plus la pensie de 400 de lei.Investitiile in actiuni sunt destul de riscante, dar dupa criza de anul trecut, daca nu mai vine una, in cel mai optimist caz te poti astepta sa ai un randament de 10% pe an pentru urmatorii 6 ani. Iar la un simplu calcul, asta iti va aduce peste 70.000 de lei la final, bani pe care-i poti distribui pentru propria batranete asa cum stii mai bine.In schimb, daca alegi sa investesti in criptomonede piata este extrem de volatila, dar iti poate aduce si castiguri semnificative sau pierderi la fel de mari. Cu cat investesti in monede virtuale mai cunoscute si un un blockchain puternic in spate, cu atat profiturile tale vor fi mai mari. Anul acesta a fost unul atipic, dar daca mergi pe o crestere anuala de 20%, atunci nu ai cum sa nu ai o siguranta financiara mai mare la pensie.La un 20% randament anual, iti vei tripla suma in 6 ani, adica, brut, vei avea peste 120.000 de lei, bani pe care sa-i imparti lunar asa cum vrei tu. Si daca mergi tot pe 10 ani, atunci pensia ta, numai din banii castigati aici ar fi de 1.000 de lei. La aceasta se mai adauga si cea de la stat.O alta optiune este reprezentata de titlurile de stat Fidelis, iar acestea au o dobanda la 2 ani de 3,25%. Asta inseamna ca dupa primii doi ani ai mai adauga la buget inca 2.700 de lei si mergi cu suma undeva la 44.000 de lei. daca mai faci investitia asta de inca doua ori, vei ajunge sa scoti din titluri de stat o suma totala de 50.000 de lei.Oricare din aceste solutii este mai buna decat cumpararea de ani de munca dintr-un singur punct de vedere: ai randament la fiecare produs exemplificat de noi. De cealalta parte, pensia de la stat o primesti tot restul vietii, deci ca sa fie rentabila va trebui sa traiesti mai mult de 77 de ani.