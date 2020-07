Linistea si ordinea publica ii costa scump pe bucuresteni. 57 de milioane de lei au intrat, anul trecut, in buzunarele politistilor locali

Cati bani au cheltuit Serviciile Politiei Locale din fiecare sector

Suma este cu peste 16% mai mare fata de cea cheltuita in 2016 si reprezinta atat cheltuielile cu venturile salariale in bani, dar si cele cu normele de hrana si voucherele de vacanta.De asemenea, Politia Locala Bucuresti a cheltuit, in 2019, suma de 767.747 de lei pentru uniforme si echipament.Pregatirea profesionala a angajatilor a costat PLB 62.554 de lei.Tot anul trecut s-au cumparat medicamente in valoare de aproximativ 2.600 de lei, dezinfectanti in valoare de 826 de lei si materiale sanitare in valoarfe de 627 de lei.Toate institutiile din Sectorul 1 al Capitalei au cheltuit, anul trecut, in total,aproape 1,3 miliarde de lei conform datelor de pe platforma Open Buget.Din aceasta suma, 41,7 milioane de lei au ajuns la Politia Locala. Din acestea, peste 30 de milioane de lei au fost salariile politistilor locali.Sectorul 2 a cheltuit, in total, anul trecut peste 1.2 miliarde de lei. Din acesti bani, 43.8 milioane de lei au reprezentat cheltuieli ale Politiei Locale. Cheltuielile cu personalul au fost de 36,1 milioane de lei.Pentru sectoarele 3,4 si 5 nu exista date.Sectorul 6 a avut in 2019, cheltuieli totale de 1,08 miliarde lei. Din acesti bani, 41,7 milioane de lei au ajuns la Politia Locala, din care peste 33,5 milioane de lei au fost cheltuielile cu personalul.Politia Locala a Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea pe intreg teritoriul Capitalei, ceea ce presupune un areal de 228 kmp, avand ca obiectiv principal asigurarea si pastrarea ordinii si linistii publice pentru o populatie de aproximativ 3,5 milioane de persoane, atat locuitori cat si turisti sau persoane aflate ocazional in Capitala, se arata pe site-ul institutiei Infiintata ca Directie Generala de Politie Locala si Control, institutie publica de interes local, cu personalitate juridica in subordinea Primarului General, isi desfasoara activitatea pe baza si in executarea legii, cu respectarea principiilor legalitatii, increderii, previzibilitatii, proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii, impartialitatii si nediscriminarii.