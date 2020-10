Loteria Romana: Report de peste 2,49 milioane de euro la Joker

La categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc un report in valoare de peste 3 milioane lei (peste 624.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,44 milioane lei (peste 295.000 de euro).La tragerea Joker de joi, 8 octombrie, la categoria a II-a s-au inregistrat doua castiguri a cate 120.535,61 lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din judetul Bacau, respectiv la o agentie din judetul Iasi.Totodata, la categoria a II-a jocului Joker, reportul este de peste 274.000 de lei (peste 56.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 330.700 de lei (peste 67.800 de euro).La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 136.000 de lei (aproximativ 28.000 de euro), iar la categoria a II-a a ramas in joc un report in valoare de peste 90.700 de lei (peste 18.600 de euro).La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 75.600 de lei.Duminica, 11 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 18.000 de castiguri in valoare totala de peste 798.000 de lei.