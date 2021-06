Majorarea dobanzilor la credite s-ar putea implementa mai devreme decat era anticipat

Majorarea dobanzilor: Provocarile din 2021

Cresterea dobanzilor, doar o chestiune de timp

Evolutia temperata a cursului Euro in aceasta perioada vine sa confirme estimarile facute la inceputul anului, insa dinamica din piata valutara s-ar putea sa se accelereze pana la finalul anului, pe fondul evolutiei conditiilor macroeconomice, afirma analistii Moneycorp.Cursul Euro se incadreaza, in prezent, in prognozele de la inceputul anului, cu o medie constanta anuala de crestere de ~2%. Potrivit analistilor, evolutia cursului va fi influentata, in perioada urmatoare, de modul in care motorul economic va reporni dupa un an de criza fara precedent, de evolutia inflatiei si nivelul dobanzii de referinta."Cresterea economica marcata in ultimele doua trimestre, mai rapida decat in alte economii dezvoltate, vine sa confirme recuperarea treptata a relatiilor de business. Prognoza de cresterea a exporturilor, pe fondul revenirii cererii din Germania, Franta si Italia, principalii nostri parteneri comerciali, va avea un impact pozitiv pentru economia romaneasca", afirma Sebastian Bacioiu, Head of Dealing al Moneycorp Romania.O sansa istorica pentru Romania va fi consemnata si de implementarea PNRR, program prin intermediul caruia ar urma sa ajunga in tara 29,2 miliarde de Euro, bani care vor contribui in mod decisiv la relansarea economica.Programele de sustinere a economiilor, lansate la nivel international, au generat cheltuieli extraordinare. Dincolo de efectele pozitive - mentinerea business-urilor pe linia de plutire, salvarea a zeci de milioane de locuri de munca - principalul efect negativ, luat in calcul inca din start, l-a reprezentat cresterea inflatiei."Toate economiile au fost prinse in acest carusel al cresterii preturilor, scaderii consumului, a productiei si dificultatile de aprovizionare generand o inflatie semnificativa pe care o resimtim si in Romania, 3,2% in luna mai. In tarile din regiunea noastra, situatia este similara. Ungaria are o inflatie in acest moment de 5,1%, Polonia de 4,3% iar Cehia de 3,1%", arata analiza Moneycorp. Potrivit expertilor, inflatia va continua sa reprezinte o provocare pe tot parcursul anului 2021, mai ales intr-o economie slab capitalizata cum este cea romaneasca."Cresterea preturilor materiilor prime, a transporturilor, a utilitatilor si evolutia cursului de schimb genereaza deja un val de scumpiri. Acestea vor influenta in mod semnificativ competitivitatea mediului de business si vor diminua puterea de cumparare, mai ales in contextul retragerii treptate a mecanismelor de ajutor guvernamental. Pentru a-si pastra nivelul de competitivitate, companiile trebuie sa ia in calcul toate aceste riscuri, sa continue procesul inceput de digitalizare si optimizare si sa ia masuri inclusiv in zona costurilor valutare si de finantare", afirma Cosmin Bucur, Managing Direcor al Moneycorp Romania.Presiunilor inflationiste li se vor adauga cele generate de posibila crestere a dobanzilor de referinta, bancile centrale avand la dispozitie si acest instrument de contracarare a cresterii inflatiei."Ipoteza de crestere a dobanzilor este doar o chestiune de timp, in functie de evolutia economiei. Daca ROBOR la 3 luni, inainte de pandemie ajunsese la 3.23%, in luna iunie a coborat la 1.49%, minimul ultimilor 4 ani. Daca presiunile inflationiste vor continua, avand in vedere nivelul inflatiei care a depasit deja asteptarile specialistilor, atat mediul de afaceri cat si orice cetatean cu credit , indiferent ca vorbim de credite de consum , imobiliare sau leasing, trebuie sa se astepte si sa se pregateasca pentru o potentiala crestere a dobanzilor la credite", a declarat Claudiu Ghebaru, Senior Dealer in cadrul Moneycorp.Potrivit acestuia, un semnal in acest sens este asteptat sa vina si din SUA, unde are loc cea mai rapida revenire economica de dupa recesiunea din 1930, care insa a adus si o inflatie de 4,2%, mult peste tinta dorita. Drept urmare, FED a anuntat pentru anul 2023 cel putin o crestere a dobanzilor de referinta, mult mai repede decat asteptarile initiale, anunt ce a adus volatilitate semnificativa in piete (valutara, actiuni obligatiuni , metale pretioase). Cresterea dobanzilor va atrage aprecierea dolarului in raport cu euro , deci implicit cu leul romanesc. Astfel ca, de la momentul anuntului FED, respectiv data de 18 Iunie, leul s-a depreciat in raportul cu dolarul cu aproximativ 1.8%.Riscul valuat, in prim planIn anul 2020, potrivit unui barometru realizat de Moneycorp, 36% dintre companii au transferat costurile deprecierii leului in pretul final catre consumator.In 2021, acest mecanism de transfer catre consumator al riscului valutar, cumulat cu cresterea preturilor ca urmare a avansului inflatiei, risca sa afecteze semnificativ nivelul de competivitate al companiilor."O parte semnificativa din companiile cu expunere pe cursul valutar au inceput sa foloseasca activ instrumente de acoperire a riscului valutar intelegand ca pot preveni volatilitatea, cu efecte benefice directe asupra marjei comerciale deja supuse presiunilor inflationiste", a declarat Sebastian Bacioiu, Head of Dealing Moneycorp."Economia romaneasca se afla pe o traiectorie pozitiva. Anul pandemiei, cu efectele sale negative, va fi depasit mai repede decat estimarile initiale, semn ca mediul de business romanesc a reusit in mare parte sa se adapteze provocarilor, sa se restructureze si sa isi creioneze primele masuri pentru exploatarea potentialului de crestere economica. Evolutia inflatiei si a dobanzii de referinta precum si aprobarea PNRR vor fi principalele elemente de urmarit in 2021", a mentionat Cosmin Bucur, Managing Direcor al Moneycorp Romania.